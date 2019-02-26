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Потребитель

Банки введут ограничения на кредиты для россиян

Российские банки не смогут выдавать гражданам займы, если на их погашение будет уходить более половины ежемесячного семейного заработка.

Кредит.
Кредит.
СС0

Соответствующий законопроект планируется принять уже в этом году.

«Законопроект <…> будет внесен в Госдуму во втором квартале и принят до конца года», — приводят «Известия» слова главы комитета Госдумы по финрынку Анатолия Аксакова.

Разработка окончательной концепции законопроекта несколько затянулась, так как кредиторы не заинтересованы в таком ограничении, пишет ura.ru.

Ипотечные каникулы

Ранее президент России Владимир Путин предложил ввести ипотечные каникулы для граждан, временно лишившихся дохода. Ипотечные каникулы будут длиться полгода, заявили позднее в Центробанке. Правом на «каникулы» можно будет воспользоваться один раз и только по одному объекту недвижимости.

В 2018 году россияне взяли 576,5 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму в 1,3 трлн рублей. Это новый исторический максимум.

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