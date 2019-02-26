Банки введут ограничения на кредиты для россиян

Российские банки не смогут выдавать гражданам займы, если на их погашение будет уходить более половины ежемесячного семейного заработка.

Соответствующий законопроект планируется принять уже в этом году.

«Законопроект <…> будет внесен в Госдуму во втором квартале и принят до конца года», — приводят «Известия» слова главы комитета Госдумы по финрынку Анатолия Аксакова.

Разработка окончательной концепции законопроекта несколько затянулась, так как кредиторы не заинтересованы в таком ограничении, пишет ura.ru.

Ипотечные каникулы

Ранее президент России Владимир Путин предложил ввести ипотечные каникулы для граждан, временно лишившихся дохода. Ипотечные каникулы будут длиться полгода, заявили позднее в Центробанке. Правом на «каникулы» можно будет воспользоваться один раз и только по одному объекту недвижимости.

В 2018 году россияне взяли 576,5 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму в 1,3 трлн рублей. Это новый исторический максимум.