Банкиры не хотят принимать платежи ЖКХ из-за отмены комиссий

Банки могут отказаться от приема платежей ЖКХ из-за отмены комиссий, говорится в отзыве Национального совета по финансовому рынку (НСФР) к проекту закона.

Брать на себя расходы за такие платежи не готовы и коммунальные компании.

Закон может привести к подорожанию других банковских услуг и монополизации рынка, уверены эксперты.

В ассоциации банков заявили, что банки разработали два предложения о компенсациях затрат на проведение платежей. Например, чтобы траты банков на обеспечение платежей включили в тариф, пишет piter.tv.

Теперь банки и управляющие компании спорят, кто должен нести расходы по этим комиссиям, но депутаты менять законопроект не готовы, пишет РБК.

Авторами законопроекта об отмене комиссии за платежи ЖКС стали депутаты «Единой России».

Размер

Размер комиссии, взимаемой банками, в среднем составляет 1% с использованием дистанционного банковского обслуживания, 1,5% через операционного работника и до 3% при оплате через банковских платежных агентов, которым из суммы комиссии выплачивается вознаграждение, отмечается в отзыве НСФР.

Квитанция ЖКХ. Наталья Вороненская

Автор и квазинагрузка

С идеей запретить банкам и платежным агентам взимать комиссии за операции по оплате услуг ЖКХ с самих клиентов на встрече с президентом РФ выступил лидер фракции «Единая Россия» Сергей Неверов. Владимир Путин его поддержал, назвав комиссии квазинагрузкой.

Ранее Неверов пояснил, что речь идет о поправках в Жилищный кодекс или, в качестве второго варианта, изменениях в несколько законодательных актов, включая закон о банках и национальной платежной системе. По мнению Неверова, технически добиться таких изменений очень просто, но в то же время они очень важны для граждан.

20 февраля законопроект внесли в Госдуму, его первым автором значится спикер Вячеслав Володин.