Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
4 марта -2°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Потребитель

Банкиры не хотят принимать платежи ЖКХ из-за отмены комиссий

Банки могут отказаться от приема платежей ЖКХ из-за отмены комиссий, говорится в отзыве Национального совета по финансовому рынку (НСФР) к проекту закона.

Квитанция на оплату ЖКХ.
Квитанция на оплату ЖКХ.
altapress.ru

Брать на себя расходы за такие платежи не готовы и коммунальные компании.

Закон может привести к подорожанию других банковских услуг и монополизации рынка, уверены эксперты.

В ассоциации банков заявили, что банки разработали два предложения о компенсациях затрат на проведение платежей. Например, чтобы траты банков на обеспечение платежей включили в тариф, пишет piter.tv.

Теперь банки и управляющие компании спорят, кто должен нести расходы по этим комиссиям, но депутаты менять законопроект не готовы, пишет РБК.

Авторами законопроекта об отмене комиссии за платежи ЖКС стали депутаты «Единой России».

Размер

Размер комиссии, взимаемой банками, в среднем составляет 1% с использованием дистанционного банковского обслуживания, 1,5% через операционного работника и до 3% при оплате через банковских платежных агентов, которым из суммы комиссии выплачивается вознаграждение, отмечается в отзыве НСФР.

Квитанция ЖКХ.
Квитанция ЖКХ.
Наталья Вороненская

Автор и квазинагрузка

С идеей запретить банкам и платежным агентам взимать комиссии за операции по оплате услуг ЖКХ с самих клиентов на встрече с президентом РФ выступил лидер фракции «Единая Россия» Сергей Неверов. Владимир Путин его поддержал, назвав комиссии квазинагрузкой.

Ранее Неверов пояснил, что речь идет о поправках в Жилищный кодекс или, в качестве второго варианта, изменениях в несколько законодательных актов, включая закон о банках и национальной платежной системе. По мнению Неверова, технически добиться таких изменений очень просто, но в то же время они очень важны для граждан.

20 февраля законопроект внесли в Госдуму, его первым автором значится спикер Вячеслав Володин.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость