Барнаул подготовят к отопительному сезону вовремя

Об этом рассказал 21 августа Александр Гросс, директор теплосетевого подразделения «СГК» в Барнауле, в ходе онлайн-доклада для жителей краевой столицы. Он подчеркнул, что в целом объем инвестиций на перекладку тепловых сетей и обновление инфраструктуры в Барнауле запланирован в объеме 1,3 млрд рублей.
На эти средства планируется полностью заменить 32 км тепловых сетей почти на 60 участках. Серьезно будут обновлены магистральные (6,4) и внутриквартальные (9,2 км) сети. Также будет осуществлен ремонт на шести участках восстановления линий циркуляции и на 53 центральных тепловых пунктах.
Александр Гросс,
директор теплосетевого подразделения «СГК» в Барнауле:
К 15 сентября мы смонтируем все трубопроводы. А далее будем проводить работы по благоустройству территории, где прошел ремонт.
Он также добавил, что в этом году «СГК» приходится серьезно заниматься и ремонтом трубопроводов, перешедших к компании в хозяйственное ведение от МУП «Энергетик». «К тем сетям, что у нас были, добавилось еще 225 км трубопроводов. Эти сети мы тоже будем обновлять», — сказал собеседник.
Всего в ремонтной кампании занято более 500 специалистов и работников «СГК». Все они выходят на ремонтные маршруты с соблюдением специального режима — в масках и перчатках, с использованием антисептиков и т. д. Поэтому, можно сказать, что коронавирусная инфекция не повлияла каким-то значительным образом на проведение ремонта.
Александр Гросс,
директор теплосетевого подразделения «СГК» в Барнауле:
Наша цель — сделать так, что жители Барнаула как можно реже испытывали на себе отключения горячей воды и тепла, чтобы они получали качественные коммунальные услуги.
Это возможно, к примеру, в случае, если горячую воду летом будут отключать из-за опрессовки сетей не на три недели, а на 7−10 дней. А зимой социальные объекты Барнаула (больницы, школы, десткие сады) могли бы регулировать начало и завершение отопительного сезона в зависимости от температуры на улице.
Александр Гросс,
директор теплосетевого подразделения «СГК» в Барнауле:
Такая цель вполне достижима. Но сейчас нашей главной задачей является замена в Барнауле труб, чей возраст уже значительно превышает нормативный, 30-летний срок эксплуатации. А это около 47% магистральных сетей. Обновим их, тогда у нас и аварий на сетях будет меньше, и в домах теплее.