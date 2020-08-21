Барнаул подготовят к отопительному сезону вовремя

Теплосетевое хозяйство Барнаула будет в значительной степени готово к отопительному сезону 2020−2021 годов к 15 сентября. Ремонтная кампания, которую проводит «СГК», движется полным ходом и уже выполнена более чем на 60%.

Об этом рассказал 21 августа Александр Гросс, директор теплосетевого подразделения «СГК» в Барнауле, в ходе онлайн-доклада для жителей краевой столицы. Он подчеркнул, что в целом объем инвестиций на перекладку тепловых сетей и обновление инфраструктуры в Барнауле запланирован в объеме 1,3 млрд рублей.

На эти средства планируется полностью заменить 32 км тепловых сетей почти на 60 участках. Серьезно будут обновлены магистральные (6,4) и внутриквартальные (9,2 км) сети. Также будет осуществлен ремонт на шести участках восстановления линий циркуляции и на 53 центральных тепловых пунктах.

Александр Гросс,

директор теплосетевого подразделения «СГК» в Барнауле:

К 15 сентября мы смонтируем все трубопроводы. А далее будем проводить работы по благоустройству территории, где прошел ремонт.

Он также добавил, что в этом году «СГК» приходится серьезно заниматься и ремонтом трубопроводов, перешедших к компании в хозяйственное ведение от МУП «Энергетик». «К тем сетям, что у нас были, добавилось еще 225 км трубопроводов. Эти сети мы тоже будем обновлять», — сказал собеседник.

Всего в ремонтной кампании занято более 500 специалистов и работников «СГК». Все они выходят на ремонтные маршруты с соблюдением специального режима — в масках и перчатках, с использованием антисептиков и т. д. Поэтому, можно сказать, что коронавирусная инфекция не повлияла каким-то значительным образом на проведение ремонта.

Онлайн-доклад для жителей краевой столицы проводит Александр Гросс Фото ИД «Алтапресс»

Александр Гросс,

директор теплосетевого подразделения «СГК» в Барнауле:

Наша цель — сделать так, что жители Барнаула как можно реже испытывали на себе отключения горячей воды и тепла, чтобы они получали качественные коммунальные услуги.

Это возможно, к примеру, в случае, если горячую воду летом будут отключать из-за опрессовки сетей не на три недели, а на 7−10 дней. А зимой социальные объекты Барнаула (больницы, школы, десткие сады) могли бы регулировать начало и завершение отопительного сезона в зависимости от температуры на улице.

Александр Гросс,

директор теплосетевого подразделения «СГК» в Барнауле: