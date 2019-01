Барнаул вошел в топ городов России по числу звонков в первый час нового года

При использовании мобильного интернета все больше клиентов пользовались сетью LTE. Лидерами стали клиенты в Москве и Санкт-Петербурге. В Москве во время новогодних праздников через сеть LTE прошло 79% интернет-трафика, что на 15% больше аналогичного периода в прошлом году. На втором месте Санкт-Петербург, где за год LTE-трафик вырос на 24% и составил 75% от общего интернет-трафика.

С ростом популярности мобильного интернета все больше клиентов поздравляют родных и друзей с помощью мессенджеров, видеосвязи и социальных сетей. В связи с этим в первый час нового года на 24% уменьшилось продолжительность разговоров. Больше всего звонков было совершено в Москве, Ставрополе, Санкт-Петербурге, Барнауле и Уфе. Объем телефонных разговоров в Новогоднюю ночь продолжает создавать внушительную нагрузку на сеть. В первый час Нового года суммарно по этим 5 филиалам клиенты проговорили 294 тысячи часов, по России в целом 862 тысячи часов.

SMS-сообщения остаются у клиентов Билайн востребованным способом поздравить с Новым годом. 31 декабря 2018 года количество отправленных сообщений выросло в 1,7 раза по сравнению с обычным днем, а в первый час НГ — в 3 раза больше, чем обычно. Однако по сравнению с 31 декабря 2017 года их число уменьшилось на 34,6 миллиона и составило 56,9 миллионов SMS-сообщений.

Успешная работа мобильной связи в новогодние праздники стала результатом развития сети и эффективной подготовки к работе в условиях повышенной нагрузки. Согласно данным РКН в 2018 году в России Билайн стал лидером по количеству построенных базовых станций*. Кроме того, перед Новым годом для увеличения пропускной способности были оптимизированы SMS-центры, и во время праздников организованы круглосуточные дежурства технических специалистов.

*Согласно rkn.gov.ru

Справка

