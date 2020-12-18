Барнаулец отсудил неплохую сумму за тайный перевод его пенсионных накоплений в негосударственный фонд

Житель Барнаула только через суд вернул в Пенсионный фонд России накопительную часть пенсии, переведенную втайне от него в негосударственный пенсионный фонд (НПФ). Более того, НПФ обязан будет перечислить еще и проценты и инвестиционный доход. А лично барнаулец получит компенсацию морального вреда и судебных расходов.

Подтвердились худшие опасения

Барнаулец Григорий А. заподозрил неладное в августе 2019 года. В тот момент многие СМИ сообщали о махинациях с пенсионными накоплениями — якобы их массово, тайком от людей, переводят в частные фонды, и только в Москве так поступили чуть ли не с 500 тысяч жителей.

Мужчина запросил в ПФР выписку своего лицевого счета. А получив ее, понял: произошло ровно то, чего он опасался. «Вашим страховщиком с 27 марта 2017 года является НПФ», — указывала выписка.

В частный фонд, как оказалась, перетекла из Пенсионного фонда РФ немаленькая сумма — 257,7 тыс. рублей. Между тем, решения о переводе накопительной части он не принимал. Заявлений не писал. Согласия на обработку персональных данных не давал.

И барнаулец решил вернуть деньги в ПФР.

Отделение Пенсионного фонда по Алтайскому краю. Altapress.ru

Что такое накопительная часть Это часть отчислений от нашей зарплаты, которую государство разрешило заранее отложить на старость. Если накоплениями не распорядиться, страховщиком будет Пенсионный фонд РФ. Он по умолчанию направит накопления в управляющую компанию ВЭБ. Но можно написать заявление и перевести деньги, например, в НПФ. Накопительная часть формируется, в основном, у работающих граждан 1967 года рождения и моложе, у участников программы государственного софинансирования пенсий, у тех, кто направил средства маткапитала на эти цели.

Электронные платежи. Pixabay.com

Пилотный проект

Как правило, тайным переводом накопительной части пенсий россиян в НПФ занимались агенты фондов — за каждого нового клиента они получали от 500 рублей до 5 тыс., сообщал «Журнал Тиньков».

Агентами могли подрабатывать сотрудники банка, салоны связи, кадровые агентства, почтальоны, частные лица. Зная, как редко у нас читают то, что подписывают, они подсовывали клиенту заявление о переводе накоплений — вместе с другими бумагами.

В случае Григория А., однако, ему никто ничего не подсовывал — заявление о переводе средств в НПФ поступило в электронном виде в отделение ПФР… по Татарстану — в тот момент там отрабатывали пилотный проект электронного взаимодействия.

При этом документ, поданный от имени барнаульца, был подписан его квалифицированной электронной подписью, выданной удостоверяющим центром «Аксиком».

Искусственный интеллект в госуслугах. gosuslugi.ru

Что такое НПФ Это финансовые организации, которые вкладывают доверенные ему средства обязательного пенсионного страхования в инвестиционные инструменты, чтобы получить доход для увеличения будущей пенсии. Выплаты от НПФ участник фонда начнет получать с момента выхода на пенсию. Работу НПФ контролирует Банк России.

Деньги , пенсионное удостоверение. Altapress.ru

Оптимистичная новость

Итак, к 2019 году накопления барнаульца перекочевали в НПФ «Эволюция». В фонде это подтвердили. Оказалось — есть и заключенный с ним договор об обязательном пенсионном страховании, и в нем — его подпись.

Барнаулец же утверждал, что договор не подписывал (и в дальнейшем эксперты подтвердили: подписи сфальсифицированы).

В итоге он подал иск к этому НПФ, потребовав вернуть накопления в Пенсионный фонд РФ вместе с полученным там инвестиционным доходом и процентами за пользование деньгами.

Оптимистичная новость — в том, что он добился успеха уже в первой инстанции. Дело закончилось даже с прибылью для него — если, конечно, не считать нервных переживаний.

Накопления. Доход. Pixabay.com

Как узнать , где мои пенсионные накопления В личном кабинет на портале «Госуслуги» надо найти категорию «Пенсия, пособия и льготы». Там есть услуга «Извещение о состоянии лицевого счета в ПФР». Получить информацию можно также в личном кабинете на сайт ПФР.

Накопления. Доход. Pixabay.com

Потерянный доход

Надо сказать, что год назад эти тайные переводы накоплений в частные фонды СМИ описывали как явную аферу. Казалось, все признаки налицо — и введение в заблуждения, и поддельные подписи. Хотя все не так уж и однозначно.

Да, накоплениями распоряжаются за спиной владельцев. Но их не крадут — в НПФ пенсионные накопления не «сгорают», их сохранность гарантирована, объясняет сайт Государственной управляющей компании ВЭБ.рф.

Более того, в НПФ они так же приносят доход. И нередко больший, чем у государственного страховщика. В общем, история в духе времени. Люди не смотрят, что подписывают, страховые агенты зарабатывают…

И все же кое-какую сумму в результате этого перевода барнаулец потерял, и вот каким образом.

В 2019 году начнут действовать новые правила перевода пенсионных накоплений из одного НПФ в другой. ССО

Переходить из одного фонда в другой без финансовых потерь можно лишь раз в пять лет. То есть инвестиционный доход прибавляемся к накоплениям каждые пять лет.

Если перейти к другому страховщику досрочно — весь этот доход теряется. Как раз с этим и столкнулся Григорий А. — его накопительную часть перевели в НПФ досрочно, из-за чего он потерял 27 тыс. рублей.

Поэтому в иске к НПФ «Эволюция» он потребовал вернуть также и эту сумму. Негосударственный фонд был против: ведь эти деньги ему не переводили, их удержал предыдущий страховщик — Пенсионный фонд РФ.

Тем не менее и это требование суд тоже удовлетворил.

В Центральном районном суде Барнаула. Анна Зайкова.

Какую сумму вернули

Так или иначе, дело закончилось в пользу жителя Барнаула — суд лишь немного уменьшил сумму морального вреда (мужчина просил 10 тыс.) и размер выплаты юристу.

НПФ «Эволюция» должна вернуть в ПФР пенсионные накопления барнаульца (257,7 тыс. рулей), инвестдоход, удержанный из-за досрочного перевод накоплений (27,6 тыс.), а также доход, полученный уже негосударственным фондом от их инвестирования (30,6 тыс.).

За время, пока деньги крутились в НПФ, фонду придется уплатить еще и проценты (63,3 тыс.). Лично мужчине надлежит выплатить компенсацию морального вреда (3 тыс.), расходов на пошлину, почту, экспертизу (17 тыс.) и оплату юриста (15 тыс.).

1 декабря Алтайский краевой суд подтвердил обоснованность этого решения.

Алтайский краевой суд. altapress.ru

Что делать , если накопительную часть перевели неправомерно

1. Обратитесь в этот фонд

Обратитесь в НПФ, где оказались ваши деньги. Фонд обязан объяснить, на основании каких документов накопления перешли в его распоряжение, и показать договор с вашей подписью, сообщает ВЭБ. рф.

2. Подсчитайте убытки

Узнайте у прежнего страховщика (ПФР или НПФ), сколько денег было на вашем счете и не потерян ли инвестиционный доход. Так можно рассчитать убытки от перевода средств в другой фонд.

Пенсионное удостоверение. Деньги. СС0.

3. Соберите улики

Почтой запросите в новом НПФ договор, по которому были переведены пенсионные накопления: таким образом, у вас появится улика (например, документ с поддельной подписью).

Запросите в Банке России и ПФР информацию о том, как заверялись ваши персональные данные. По закону, владелец пенсионных накоплений должен подтвердить намерение перевести деньги — то есть лично прийти в ПФР или МФЦ, заверить заявление нотариально или с помощью электронной подписи.

Заявление о смене фонда можно будет подать через Единый портал госуслуг , МФЦ , а также в ПФР. ССО

4. Обратитесь в суд

Собрав документы, можно идти в суд. Если договор на переход признают недействительным, деньги вместе с накопленным доходом вернут в старый фонд в течение месяца. Образце искового заявления можно скачать здесь.

5. Будьте бдительными.

Не подписывайте документы «не глядя». Время от времени интересуйтесь на портале Госуслуг, какой фонд или управляющая компания управляет вашими накоплениями и в каком состоянии счет вашей будущей пенсии.