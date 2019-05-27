Барнаульская семья придумала свое кафе «Йель»

Около медицинского университета в Барнауле открывается кафе «Йель». Концепцию заведения, рецептуру блюд, мебель и даже графику логотипа придумали Евгений и Татьяна Эйдемиллеры. Супруги рассказали altapress.ru, что выбрали незанятую нишу и планируют вернуть затраты через 2−3 года.

Заведение открывается на месте кафе «Прожарка» и будет подавать кофе из зерен светлой обжарки и блюда собственной кухни. Запланировано 30 посадочных мест. Помещение пришлось капитально отремонтировать, в том числе перестроить инженерную систему, которая необходима для работы своей кухни.

Евгений Эйдемиллер,

собственник кафе «Йель»:

Мы с супругой давно хотели открыть свое дело. Прошли обучение у новосибирской компании, которая имеет сеть своих заведений. Взяли их наработки и идеи, дополнили своими и придумали «Йель».

Около четырех месяцев предприниматели искали подходящее помещение в Новосибирске или Барнауле. Но одни «находились в районах, где успех имел только кофе «3 в 1», другие были слишком маленькие или большие, с неподходящим оборудованием, третьи — местом кофеен, которые успешно «выживали» жильцы дома, писали они в Instagram.

Свободное помещение на пр. Ленина в Барнауле появилось неожиданно и за него пришлось побороться — доказать собственнику, что новая концепция жизнеспособна.

Блюдо кафе «Йель». instagram.com/yale.siberia

Татьяна Эйдемиллер рассказала, что сначала они изучили рынок кофеен и выяснили, что все барнаульские заведения аналогичного формата предлагают кофе из зерен темной обжарки. При таком способе подготовки из зерна выжариваются многие элементы и от этого вкус напитка становится горьким.

«У кофе светлой обжарки очень богатая палитра вкуса. Есть даже яблочные ноты», — говорит Татьяна. Себестоимость чашки такого кофе выше традиционного, но в новом заведении планируют придерживаться среднего ценника.

Чтобы отстроиться от других заведений, в «Йеле» будут подавать блюда собственного приготовления, которые на вывеске обозначены как simple food. Это еще один элемент, который, по мнению четы Эйдемиллер, отличает их от других кофеен Барнаула.