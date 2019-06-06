Барнаульская сеть фастфуда поборется за новосибирский рынок

Представитель сети Андрей Синельников, пока не называет дату официального открытия. У сети сейчас семь кафе в Барнауле и одно в Новокузнецке.
Напомним, ранее о начале набора работников в Новосибирска заявила алтайская «Грильница», которую на днях признали лучшим фастфуд рестораном в России.
Издание отмечает, что в Новосибирске алтайским сетям предстоит нелегкая борьба с местными конкурентами. У лидера рынка — сети «Дядя Дёнер» — открыто уже 84 точки, сеть MGrill располагает 41 заведением.
Всего же, по данным 2ГИС, шаурму в сибирской столице предлагают 379 заведений. К слову, в Барнауле — почти 150 точек с шаурмой.