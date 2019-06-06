Барнаульская сеть фастфуда поборется за новосибирский рынок

Барнаульская сеть ресторанов быстрого питания «Гриль № 1» собирается открыться в Новосибирске, пишет НГС. Заведение займет место, где раньше был «Макдоналдс». На фасаде уже появилась вывеска.

Представитель сети Андрей Синельников, пока не называет дату официального открытия. У сети сейчас семь кафе в Барнауле и одно в Новокузнецке.

Напомним, ранее о начале набора работников в Новосибирска заявила алтайская «Грильница», которую на днях признали лучшим фастфуд рестораном в России.

Издание отмечает, что в Новосибирске алтайским сетям предстоит нелегкая борьба с местными конкурентами. У лидера рынка — сети «Дядя Дёнер» — открыто уже 84 точки, сеть MGrill располагает 41 заведением.

Всего же, по данным 2ГИС, шаурму в сибирской столице предлагают 379 заведений. К слову, в Барнауле — почти 150 точек с шаурмой.