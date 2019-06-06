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Барнаульская сеть фастфуда поборется за новосибирский рынок

Барнаульская сеть ресторанов быстрого питания «Гриль № 1» собирается открыться в Новосибирске, пишет НГС. Заведение займет место, где раньше был «Макдоналдс». На фасаде уже появилась вывеска.

Гречневая лапша "соба".
Гречневая лапша "соба".
открытые источники (CC0)

Представитель сети Андрей Синельников, пока не называет дату официального открытия. У сети сейчас семь кафе в Барнауле и одно в Новокузнецке.

Напомним, ранее о начале набора работников в Новосибирска заявила алтайская «Грильница», которую на днях признали лучшим фастфуд рестораном в России.

Издание отмечает, что в Новосибирске алтайским сетям предстоит нелегкая борьба с местными конкурентами. У лидера рынка — сети «Дядя Дёнер» — открыто уже 84 точки, сеть MGrill располагает 41 заведением.

Всего же, по данным 2ГИС, шаурму в сибирской столице предлагают 379 заведений. К слову, в Барнауле — почти 150 точек с шаурмой.

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