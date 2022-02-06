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13 барнаульских ресторанов и кофеен вошли в лонг-лист престижной премии

Оргкомитет Национальной ресторанной премии WhereToEat опубликовал лонг-лист лучших ресторанов России. В числе 339 заведений оказались 13 барнаульских ресторанов и кофеен.

Повар. Ресторан.
Повар. Ресторан.
pixabay.com.

Премия WhereToEat считает «русским Мишленом».

По количеству номинантов в лонг-листе значатся 193 заведения из Москвы, 91 — из Санкт-Петербурга, 39 — из Сочи, 37 — из Екатеринбурга, по 29 — из Новосибирска и Казани, по 22 — из Нижнего Новгорода и Челябинска и 21 — из Ростова-на-Дону.

Список лучших заведений в Барнауле, по мнению жюри WhereToEat

  1. Заречье
  2. Йель
  3. Крафт Бургер рестобар
  4. Damiani
  5. Новая Высота 4509
  6. SREDA
  7. Gorka 78
  8. KAKTUS
  9. Атлас
  10. Бирдок
  11. Хочу Пури
  12. Центральный
  13. Ясная Поляна

Напомним, ранее в Барнауле выставили на продажу ресторан «Ползунов». Он продается за 79 млн рублей со всем оборудованием.

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