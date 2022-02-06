13 барнаульских ресторанов и кофеен вошли в лонг-лист престижной премии

Премия WhereToEat считает «русским Мишленом».

По количеству номинантов в лонг-листе значатся 193 заведения из Москвы, 91 — из Санкт-Петербурга, 39 — из Сочи, 37 — из Екатеринбурга, по 29 — из Новосибирска и Казани, по 22 — из Нижнего Новгорода и Челябинска и 21 — из Ростова-на-Дону.

Список лучших заведений в Барнауле, по мнению жюри WhereToEat Заречье Йель Крафт Бургер рестобар Damiani Новая Высота 4509 SREDA Gorka 78 KAKTUS Атлас Бирдок Хочу Пури Центральный Ясная Поляна

Напомним, ранее в Барнауле выставили на продажу ресторан «Ползунов». Он продается за 79 млн рублей со всем оборудованием.