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Барнаульский «Горэлектротранс» опроверг информацию о бескондукторной работе трамваев и троллейбусов

В барнаульском МУП «Горэлектротранс» опровергли информацию о том, что водители трамваев и троллейбусов будут по совместительству выполнять работу кондукторов, сообщает официальный телеграм-канал городской администрации.

Зима пришла в Барнаул.
Зима пришла в Барнаул.
Анна Зайкова/altapress.ru.

В администрации уточнили, что вопрос о бескондуторной работе МУП «Горэлектротранс» прорабатывает для отдельных вагонов на малозагруженных маршрутах.

«На предприятии сложился дефицит кондукторов по причине временной нетрудоспособности и наличия свободных вакансий. Согласно примерам работы электротранспорта в других городах, работа водителя без кондуктора на линии может быть организована избирательно, в отдельных вагонах на малозагруженных маршрутах и только в определенный временной промежуток», — сообщил официальный телеграм-канал города.

Директор МУП «Горэлектротранс» Николай Петряшин, сообщил, что на данный момент решение руководством предприятия не принято, электротранспорт работает в обычном режиме.

Напомним, информацию о бескондукторной работе трамваев и троллейбусов сообщили «Вести Алтай» со ссылкой на распоряжение МУП «Горэлектротранс» от 11 декабря.

Такое решения приняли якобы из-за нехватки кондукторов, а пассажиров водители обилечивали бы во время остановок транспорта.

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