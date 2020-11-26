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Барнаульский ТРЦ Galaxy завел на свою площадку федеральный «женственный масс-март»

21 ноября в Galaxy открылся магазин одежды Zarina. Он расположился на втором этаже торгово-развлекательного центра.

Магазин Zarina в Барнауле.
Магазин Zarina в Барнауле.
https://vk.com/galaxy_barnaul

Брендом управляет Melon Fashion Group — ведущий российский ритейлер модной одежды. В компании отмечают, что работают в сегменте масс-маркета.

И Zarina — это его женственная ипостась. Конкурентами бренда являются Zara, Oggi, Incity, Ostin и так далее.

«Zarina предлагает качественный, стилистически образ современной жительницы мегаполиса. Здесь нет погони за трендами, есть выдержанный стиль», — писал о бренде портал Retail.ru.

Ранее руководство Galaxy отмечало, что несмотря на кризисные явления на площадки ТРЦ заходят новые арендаторы. Помимо Zarina здесь открылся новый развлекательный центр для детей «Миниполис» и ресторан «Хочу Пури».

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