Барнаульский ТРЦ Galaxy завел на свою площадку федеральный «женственный масс-март»

Брендом управляет Melon Fashion Group — ведущий российский ритейлер модной одежды. В компании отмечают, что работают в сегменте масс-маркета.
И Zarina — это его женственная ипостась. Конкурентами бренда являются Zara, Oggi, Incity, Ostin и так далее.
«Zarina предлагает качественный, стилистически образ современной жительницы мегаполиса. Здесь нет погони за трендами, есть выдержанный стиль», — писал о бренде портал Retail.ru.
Ранее руководство Galaxy отмечало, что несмотря на кризисные явления на площадки ТРЦ заходят новые арендаторы. Помимо Zarina здесь открылся новый развлекательный центр для детей «Миниполис» и ресторан «Хочу Пури».