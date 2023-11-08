Барнаульцам рассказали, как к Новому году украсят самый большой район города

На улицах района появятся светодиодные украшения и вывески, ледяные фигуры. На Павловском тракте на пересечении с ул. Власихинской сделают светодиодный фонтан "Снежный".
Много светящихся фигур появятся в парке спорта им. Смертина. Другие улицы района украсят светодиодные цветы, животные, снеговики, звезды.
Также район украсят почти сотня праздничных виньеток и несколько баннеров.
Подрядчика, который будет заниматься благоустройством Индустриального района, объявят 10 ноября. На все потратят 1,7 млн рублей.