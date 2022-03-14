Магазины продолжают вводить ограничения на покупку определенных видов товаров. Чаще всего запреты касаются сахара, муки, круп, но в некоторых магазинах ограничения распространяются и на другие товары, заметила фотокорреспондент altapress.ru.

Ограничения на продажу товаров в Барнауле, 14 марта 2022.

В «Ленте» барнаульцы свободно могут купить сколько угодно мяса, сыра, колбас, кондитерских изделий, молочки, овощей и фруктов, но практически все остальное — с ограничениями.

Например, тушенка и других консервы — до 10 штук в одни руки, чай, кофе — до 5 штук, лимонады — до 12 штук, крупы, макароны — до 10 штук, детское питание — до 30 штук.

То же касается и бытовой химии и средств гигиены: подгузники — до 3 упаковок, кондиционеры для белья, порошки, прочие чистящие средства — до 2 штук и так далее.

На полках с алкоголем наш корреспондент подобных ограничений не заметила.

В объявлениях указано, что запасы товаров постоянно пополняются и доставляются в магазин в необходимом объеме. Ограничения нужны, чтобы товаров повышенного спроса хватило всем.

11 марта фотокор altapress.ru прогулялась по торговым центрам, чтобы оценить уровень ажиотажа и пустоты.