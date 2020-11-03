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Барнаульцев ждет финальная ярмарка местных деликатесов

7 ноября пройдет последняя в 2020 году ярмарка местных производителей «Сделано в Барнауле», рассказали в администрации города.

В Барнауле начали продавать мед нового урожая.
В Барнауле начали продавать мед нового урожая.
Дмитрия Лямзин, ИД "Алтапресс"

Торговые площадки откроются по следующим адресам:

  • Железнодорожный район: пр. Ленина, 71,
  • Индустриальный район: Новосиликатный, ул. Новосибирская, 16В,
  • Ленинский район: Научный городок,
  • Октябрьский район: пр. Ленина, 152,
  • Центральный район: Лебяжье — ул. Центральная, 65а, мкрн Затон — ул. Водников, 11.

На ярмарках представят широкий ассортимент овощей, молочных продуктов, мясных и рыбных деликатесов, хлебобулочных и кондитерских изделий, круп и сахара, меда и пчелопродукции, а также саженцев и семян.

Цены на отдельные виды товаров, в сравнении с торговыми сетями, будут ниже на 20−34%, обещают барнаульские чиновники.

В мэрии напомнили, что в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции всех гостей ярмарок простят соблюдать масочный режим.

Ранее стало известно, что на заключительной в 2020 году социальной ярмарке жители Барнаула больше всего покупали картошку и капусту.

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