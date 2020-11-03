Барнаульцев ждет финальная ярмарка местных деликатесов

Торговые площадки откроются по следующим адресам:
- Железнодорожный район: пр. Ленина, 71,
- Индустриальный район: Новосиликатный, ул. Новосибирская, 16В,
- Ленинский район: Научный городок,
- Октябрьский район: пр. Ленина, 152,
- Центральный район: Лебяжье — ул. Центральная, 65а, мкрн Затон — ул. Водников, 11.
На ярмарках представят широкий ассортимент овощей, молочных продуктов, мясных и рыбных деликатесов, хлебобулочных и кондитерских изделий, круп и сахара, меда и пчелопродукции, а также саженцев и семян.
Цены на отдельные виды товаров, в сравнении с торговыми сетями, будут ниже на 20−34%, обещают барнаульские чиновники.
В мэрии напомнили, что в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции всех гостей ярмарок простят соблюдать масочный режим.
Ранее стало известно, что на заключительной в 2020 году социальной ярмарке жители Барнаула больше всего покупали картошку и капусту.