Картошка стала самой популярной едой в Барнауле по итогам заключительной социальной ярмарки

Продовольственная ярмарка прошла 31 октября в Ленинском районе — возле ТЦ «Малина».
Товарооборот составил около 3,8 млн рублей. Участие в «распродаже» приняли 72 предпринимателя.
«Cпросом у населения пользовались овощи, в ходе ярмарки было реализовано более 35 тонн картофеля и капусты», — отметили власти Барнаула.
Также покупали сахар, замороженные ягоды, сушеные грибы, кедровые орехи, сыр, мясо и рыбную продукцию.
«Ярмарка прошла с соблюдением всех требований по предотвращению распространения COVID-19», — подчеркнули в мэрии.
За масками на лице продавцов, пенсионеров и прочих покупателей следили члены народной дружины «Барнаульская».
В мэрии напомнили, что 7 ноября состоится еще одна ярмарка, но уже для жителей пригородной территории — в поселке Научный Городок.
Ранее россиянам посоветовали всю зиму кушать авокадо, можно и ломтиками на бутерброде с икрой, а не есть одну картошку.
Накануне стало известно, что именно картошка не дает инфляции расти в Алтайском крае.