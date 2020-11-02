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2 ноября 5°C
Жизнь

Картошка стала самой популярной едой в Барнауле по итогам заключительной социальной ярмарки

На заключительной в 2020 году социальной ярмарке жители Барнаула больше всего покупали картошку и капусту, сообщает мэрия города.

Барнаульские социальные ярмарки признаны лучшими в России.
Барнаульские социальные ярмарки признаны лучшими в России.
Фото предоставлено организатором.

Продовольственная ярмарка прошла 31 октября в Ленинском районе — возле ТЦ «Малина».

Товарооборот составил около 3,8 млн рублей. Участие в «распродаже» приняли 72 предпринимателя.

«Cпросом у населения пользовались овощи, в ходе ярмарки было реализовано более 35 тонн картофеля и капусты», — отметили власти Барнаула.

Также покупали сахар, замороженные ягоды, сушеные грибы, кедровые орехи, сыр, мясо и рыбную продукцию.

«Ярмарка прошла с соблюдением всех требований по предотвращению распространения COVID-19», — подчеркнули в мэрии.

За масками на лице продавцов, пенсионеров и прочих покупателей следили члены народной дружины «Барнаульская».

В мэрии напомнили, что 7 ноября состоится еще одна ярмарка, но уже для жителей пригородной территории — в поселке Научный Городок.

Ранее россиянам посоветовали всю зиму кушать авокадо, можно и ломтиками на бутерброде с икрой, а не есть одну картошку.

Накануне стало известно, что именно картошка не дает инфляции расти в Алтайском крае.

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