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Здоровье

Россиянам посоветовали всю зиму кушать авокадо, можно и ломтиками на бутерброде с икрой

Употребление авокадо в холодное время года положительно сказывается на иммунитете, рассказала в интервью радио Sputnik консультант по лечебному питанию и ортомолекулярной медицине Марина Сергиенко.

Авокадо
Авокадо
ССО

Сергиенко отметила, что авокадо невероятно положительно сказывается на иммунной системе из-за большого количества витаминов.

«Там есть и витамин D, и омега жиры, и витамин E. Витамины D и E — это жирорастворимые витамины, а за счет жиров в самом авокадо они правильно и быстро усвоятся в нашем организме, мы получим необходимые витамины в период межсезонья, укрепим иммунитет», — пояснила медик.

Также авокадо содержит полиненасыщенные жирные кислоты и другие жиры, которые продлевают жизнь, укрепляют сердечно-сосудистую систему и участвуют во всех процессах организма, даже в гормональных.

Употреблять фрукт лучше в первой половине дня, поскольку он очень калориен и дает ощущение сытости.

Бутерброд с красной икрой.
Бутерброд с красной икрой.
СС0

«Утром авокадо надолго зарядит энергией. Можно сделать авокадо-тост, добавить его в смузи, салаты. Его можно использовать как заправку к салатам. Кроме того, авокадо может сыграть роль сливочного масла в классическом бутерброде с красной рыбой, с икрой», — рассказала Сергиенко о вариантах поедания.

Однако не для всех полезен экзотический плод. К примеру, если есть проблемы с печенью, то употребление авокадо, как и большинства жирных продуктов, стоит ограничить, посоветовала диетолог.

При выборе авокадо нужно посмотрить, есть ли затемнения — они означают, что уже пошел процесс разложения, поэтому нельзя покупать.

Ранее кремлевский диетолог рассказала, как укрепить иммунитет в условиях самоизоляции.

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