Барнаульцев зовут на продуктовые ярмарки. Там можно будет купить курабье из тюрьмы

Товаропроизводители привезут на продажу мясо птицы, свинину и говядину, колбасные, мясные, рыбные деликатесы, а также растительное масло, кондитерские и хлебобулочные изделия, муку и крупы, сахар, яйцо, фрукты и многое другое.
Как сообщили в УФСИН по Алтайскому краю, продукцию производства ИК-3 выставят на площадке в Индустриальном районе.
Барнаульцы смогут приобрести печенье, вафельные трубочки с начинкой и пряники. Цены на них варьируются от 185 до 298 рублей за килограмм.
Также в продаже будут полуфабрикаты собственного производства: пельмени, вареники, чебуреки, голубцы, грузинчики, хинкали и блины — с творогом, мясом, печенью, ветчиной и сыром.
«Представленная продукция сертифицирована. В ней нет никаких искусственных красителей, добавок и отдушек — только натуральное сырье», — уверяют в пресс-службе УФСИН.
Ярмарочные площадки в Барнауле будут работать с 10:00 до 14:00 по следующим адресам:
- Железнодорожный район — пр. Ленина, 71,
- Индустриальный район — ул.50 лет СССР, 51а,
- Ленинский район — пл. Народная,
- Октябрьский район — пр. Космонавтов, 6в,
- Центральный район — пр. Красноармейский, 36; ул. Чайковского, 21.
Покупателей на ярмарках просят соблюдать масочный режим.
На прошлой ярмарке барнаульцы закупились почти на 6 млн рублей.