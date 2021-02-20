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Барнаульцев зовут на продуктовые ярмарки. Там можно будет купить курабье из тюрьмы

21 февраля в каждом из районов Барнаула пройдут продовольственные ярмарки, сообщили в администрации города.

Печенье.
Печенье.
пресс-служба УФСИН по Алтайскому краю

Товаропроизводители привезут на продажу мясо птицы, свинину и говядину, колбасные, мясные, рыбные деликатесы, а также растительное масло, кондитерские и хлебобулочные изделия, муку и крупы, сахар, яйцо, фрукты и многое другое.

Как сообщили в УФСИН по Алтайскому краю, продукцию производства ИК-3 выставят на площадке в Индустриальном районе.

Барнаульцы смогут приобрести печенье, вафельные трубочки с начинкой и пряники. Цены на них варьируются от 185 до 298 рублей за килограмм.

Также в продаже будут полуфабрикаты собственного производства: пельмени, вареники, чебуреки, голубцы, грузинчики, хинкали и блины — с творогом, мясом, печенью, ветчиной и сыром.

Пельмени, вареники, чебуреки.
Пельмени, вареники, чебуреки.
пресс-служба УФСИН по Алтайскому краю

«Представленная продукция сертифицирована. В ней нет никаких искусственных красителей, добавок и отдушек — только натуральное сырье», — уверяют в пресс-службе УФСИН.

Ярмарочные площадки в Барнауле будут работать с 10:00 до 14:00 по следующим адресам:

  • Железнодорожный район — пр. Ленина, 71,
  • Индустриальный район — ул.50 лет СССР, 51а,
  • Ленинский район — пл. Народная,
  • Октябрьский район — пр. Космонавтов, 6в,
  • Центральный район — пр. Красноармейский, 36; ул. Чайковского, 21.

Покупателей на ярмарках просят соблюдать масочный режим.

На прошлой ярмарке барнаульцы закупились почти на 6 млн рублей.

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