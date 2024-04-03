Барнаульцы атаковали торговые сети и раскупили 5-литровые бутыли с водой. Фото

Несмотря на авторитетные заявления специалистов, что воду из-под крана можно пить — хоть она мутная и желтого цвета — барнаульцы решили не рисковать.

И попросту скупили в торговых сетях 5-литровые бутыли.

Корреспондент altapress.ru побывал в магазинах «Мария-Ра», «Магнит», «Ярче», «Бахетле» и других торговых точках. На кассах — очереди.

Дефицита воды нет. Но это касается лишь «малолитражек». Пятилитровые уходят «со свистом». Один могучий барнаулец приобрел сразу восемь пятилитровых бутылей. Уносил их в два приема.

Что произошло

Последствия паводка ощутили не только жители подтопляемых сел, но и горожане в своих квартирах. В этот период вода из-под крана может приобрести грязный цвет и химозный запах.

Качество ресурса в этот период меняется кардинально.

Химический запах вода приобретает из-за хлора, который в период паводка вводят в большом количестве. Людям, чувствительным к запахам, он может быть неприятен, а некоторым даже напоминать нефтепродукты.

Что касается цвета воды, то он появляется из-за попадающих во время паводка примесей. Например, гумус с полей окрашивает ресурс в желтый, а породы известняка – в белесый. В течение очистки эта цветность исчезает, но иногда не полностью, заверили в Барнаульском водоканале.

Совет

В такое время хозяйкам лучше воздержаться от стирки белья в машине. Чтобы белье сохранило свежий и белый цвет. И во избежание поломок и так дефицитных и дорогих деталей агрегата.

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