Что в моей кружке? Почему вода поменяла запах и цвет, объяснил Барнаульский водоканал

Последствия паводка ощутят не только жители подтопляемых сел, но и горожане в своих квартирах. В этот период вода из-под крана может приобрести грязный цвет и химозный запах. Безопасна ли такая вода и когда она станет снова чистой, рассказал Барнаульский водоканал.

Грязевой коктейль

Паводок на Алтае длится с конца марта до середине апреля. В это время снег и лед начинают таять и стекать в реку, принося с собой множество веществ.

«По словам синоптиков, в этом году в горах Алтая лежит очень много плотного снега. Весной происходит повышение уровня Оби и подтопление больших прибрежных территорий. А значит, в реку попадает большое количество лишних веществ: земля, гумус, глина и все то, что человек оставил после себя прошлым летом», - объясняет начальница центральной аналитической лаборатории Барнаульского водоканала Татьяна Шималина.

Качество ресурса в этот период меняется кардинально. Для сравнения: зимой мутность воды составляла всего 2 мг и была не отличима от питьевой. 17 марта мутность поднялась до 5 мг, а в конце месяца – уже 15-20 мг.

Ледоход на Оби, 2010 год. Михаил Хаустов

Реагент в помощь

Просто профильтровать воду, как Барнаульский водоканал делал это зимой, уже невозможно. Требуется доочистка.

Речную воду подвергают обработке реагентом – флокулянтом. Он склеивает крошечные частицы лишних веществ между собой в более крупные, и они оседают на фильтре. Реагент отделяет около 60% взвеси от ресурса. Это много, но все еще недостаточно, чтобы такую воду можно было пить.

Поэтому ресурс прогоняют через кварцевый песок. Он не растворяется в воде, не влияет на вкус и цвет и при этом собирает большую часть взвеси, благодаря множеству пор. Еще одно свойство кварцевого песка – он многоразовый. После очистки его промывают водно-воздушным методом и возвращают в работу.

Последний этап подготовки воды – хлорирование. Он обеззараживает ресурс, прекращая распространение опасных кишечных инфекций, и сохраняет свойства воды на протяжении долгого времени.

Кран, горячая вода СС0

С 2019 года Барнаульский водоканал самостоятельно производит хлорную воду из поваренной соли. Для этого используют метод мембранного электролиза.

Откуда у воды необычный цвет и запах

Химический запах вода приобретает из-за хлора, который в период паводка вводят в большом количестве. Людям, чувствительным к запахам, он может быть неприятен, а некоторым даже напоминать нефтепродукты.

Однако полностью отказаться от хлора Барнаульский водоканал не может. В отличие от обработки ультрафиолетом или озоном, хлор уже доказал свою эффективность и более чем доступен. «На больших сетях без хлоросодержащих реагентов просто не обойтись», - сообщает директор предприятия Андрей Полюго.

Что касается цвета воды, то он появляется из-за попадающих во время паводка примесей. Например, гумус с полей окрашивает ресурс в желтый, а породы известняка – в белесый. Эксперт отмечает, что в течение очистки эта цветность исчезает, но иногда не полностью.

Вода. Краны. СС0.

«По санитарным нормам, питьевая вода может быть цветностью до 20 градусов. Такой ресурс, мы, конечно, никогда не поставляем, но тем не менее СанПиН ее допускает. В период паводка наша вода имеет цветность в 6 градусов. Следовательно, она абсолютно безопасна», - объясняет Татьяна Шималина.

Начальница лаборатории подчеркивает, что небольшая цветность не влияет на химический состав воды: «Это все равно, что в ведро чистой воды кинуть крупинку перманганата калия. Она станет розовой, но при этом доза вещества будет настолько мала, что ее будет сложно найти».

Можно ли пить такую воду

Да, она соответствует нормам СанПиН, и такую воду можно использовать в быту и пить, утверждают в Барнаульском водоканале.

«Все реагенты, которые используются при очистке ресурса, абсолютно безопасны для человека и не превышают допустимую норму», - подчеркивает Андрей Полюго.

Кран, горячая вода СС0

Если цвет или запах вам не приятны, можете отстоять воду в течение 30 минут до исчезновения запаха или воспользоваться дополнительным фильтром очистки воды.

Временные трудности закончатся после того, как река Обь вскроется ото льда, утверждают на предприятии. Вода в течение недели начнет прогреваться, за счет этого все технологические процессы очистных сооружений речной воды нормализуются. Ресурс станет такого же качества, как и в течение всего года.

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