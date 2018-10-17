На «Почте России» в Барнауле массово пропадают посылки с телефонами

В барнаульском магистральном сортировочном центре «Почты России» необъяснимым образом пропадают посылки с телефонами. Пострадавших уже как минимум 13 человек, и все они утверждают, что их заказы успешно отслеживались до МСЦ, а затем исчезли.

13 пострадавших , десятки возмущенных

У Анны Васильевой из Камня-на-Оби пропали два телефона, заказанные из китайского интернет-магазина AliExpress. Обе посылки прекрасно отслеживались, пока не дошли до МСЦ — дальше никаких движений не было. Отправления уже признали утраченными. Стоимость телефонов — 6 тыс. и 18 тыс. рублей соответственно.

«Почта России» ответила на жалобы женщины извинениями, рассказами о Всемирной почтовой конвенции и советами обратиться к продавцу. Обращения в Роспотребнадзор и УФАС ничего не дали, рассказала altapress.ru Васильева.

Анне удалось вернуть деньги после того, как она открыла спор с продавцом. Но от этого ее рейтинг как покупателя на сайте AliExpress понизился. Это уменьшает ее шансы вернуть деньги обратно в случае повторения подобной ситуации. Кроме того, продавцы, чьи товары горожанка не получила, скорее всего, больше не захотят с ней сотрудничать.

Женщина обратилась в полицию с заявлением о краже, но ей отказали в возбуждении уголовного дела, так как она вернула свои деньги. Состава преступления нет, решили правоохранители.

Ответ от полиции. Анна Васильева для altapress.ru Ответ от полиции. Анна Васильева для altapress.ru

Анна описала свое недовольство на сайте сортировочного центра и в популярном интернет-сообществе Pikabu. И нашла много таких же пострадавших. Наиболее активные из них объединились c ней в группу в WhatsApp. Остальные, рассказывает женщина, возвращают свои деньги за заказ и не видят смысла бороться дальше.

Тем, кто пишет жалобы, приходят одинаковые ответы: посылка утеряна, извините, обращайтесь к отправителю. Так и поступает большинство, потому что это быстрее, чем судиться с «Почтой России».

Ответ от «Почты России». Анна Васильева для altapress.ru Ответ от «Почты России». Анна Васильева для altapress.ru

Три налобных фонаря

Барнаулец Иван С. ждет свою посылку с 28 июня 2018 года. Ситуация осложняется тем, что посылка отслеживалась только на территории страны отправления — как она шла по России, информации нет. Мужчина написал заявление на розыск и отнес на почту. Ответ обещали дать в течение месяца.

Иван заказывает товары на eBay и AliExpress с 2014 года. За это время он ни разу не нарвался на мошенников или испорченный товар. А вот случаев, когда посылка не приходила, было несколько.

Иван С.,

барнаулец:

Похоже, где-то сотрудник почтовой службы щеголяет в отличной куртке, в спортивных штанах Adidas (супруге заказывал на официальном сайте), в россыпи мелких сережек, брошей, кулонов. И в трех (!!!) налобных фонарях. Я рыбак, и все пытался притащить себе хороший фонарь. Видимо, не судьба.

Прежде у Ивана не было опыта розыска посылок — все заканчивалось компенсацией от продавца и понижением рейтинга на eBay. Мужчине это крайне не нравится, поскольку каждая жалоба приближает его к блокировке профиля. Если его признают недобросовестным покупателем, он больше не сможет ничего заказывать на свое имя.

«Теперь я буду долбить почту этими розысками, надеюсь, это даст эффект», — говорит Иван.

Почта России. Анна Зайкова

Ирина Фахриева из Барнаула заказала смартфон на AliExpress еще 12 августа. Как и у остальных, посылка «зависла» в сортировочном центре 25 августа и исчезла. Жалобы в «Почту России» и другие инстанции не помогли, поэтому девушка решила вернуть деньги. 10 октября продавец перечислил ей 18 700 рублей. До этого случая, говорит Ирина, она заказывала целых три телефона, и все было в порядке.

На сайте барнаульского МСЦ число сообщений с обвинениями сотрудников в воровстве уже давно перевалило за сотню. Люди пытаются объединиться и призывают всех пострадавших «не оставлять это так». Также большое число жалоб касается того, что заказанные товары лежат на сортировке дольше, чем идут из Китая до Барнаула.

История со счастливым концом

Александре Котовой на сайте AliExpress муж заказал смартфон ко дню рождения. Посылка дошла до краевой столицы за полмесяца, и 31 августа девушка получила уведомление о том, что товар покинул местный сортировочный центр.

Очередь у «Почты России». altapress.ru

Александра Котова,

жительница Барнаула:

Я весь день ждала отметки о прибытии в мое 67-е отделение, но ее все не было. Кое-как дозвонившись, я узнала, что мешки с мелкими пакетами еще не разбирали. 3 сентября я взяла на работе отгул и пошла в отделение с твердым намерением дождаться выдачи своей посылки. Отстояв очередь, я узнала, что пятничные посылки из Китая до сих пор не разобраны, и меня попросили прийти вечером после 18:00.

Вечером девушка вернулась на почту, где ей сказали, что все мелкие пакеты обработаны, но ее посылки среди них нет. Узнав о содержимом, сотрудники почты с сочувствием сказали, что телефоны после сортировочного центра пропадают часто, и посоветовали написать заявление на розыск отправления в головном офисе.

Главпочтамт Барнаула. yandex.ru/maps

Александра Котова,

жительница Барнаула:

Я ужасно расстроилась, до слез. Несмотря на то, что телефон был защищен на AliExpress и деньги за него мне вернули бы, настроение было безнадежно испорчено. 5 сентября, в мой день рождения, мы с мужем купили мне телефон в обычном магазине и решили больше не доверять интернет-магазинам.

И все же Александра запросила у продавца инвойс (документ с перечнем товаров), а 6 сентября написала заявление о розыске. В этот же день ей позвонили из 67-го отделения, извинились и сообщили, что нашли посылку, и ее можно получить без очереди. Причиной пропажи назвали ошибку в обработке.

Почта России. Анна Зайкова

Александра Котова,

жительница Барнаула:

7 сентября мы забрали посылку с телефоном. Теперь у нас их два. Несмотря на то, что все закончилось хорошо, остался неприятный червячок недоверия. Вполне возможно, что посылку решили придержать, и если бы я не написала заявление, ее могли оставить себе. При этом к 67-му отделению у меня никогда не было раньше претензий, все сотрудники ответственные и благожелательные.

«Почта России»: «Рекомендуем подать заявление»

Altapress.ru обратился за официальным комментарием к «Почте России». Сначала представители предприятия решили детально разобраться в ситуации и даже попросили сообщить им трек-номера отправлений пострадавших. Но потом почему-то передумали и дали сухой ответ.

Из ответа «Почты России»:

Для розыска почтового отправления рекомендуем подать заявление в любом отделении «Почты России» или на официальном сайте www.pochta.ru с квитанцией/копией об отправке. Для получения компенсации в случае утраты отправления необходимо подать заявление на возмещение ущерба. Заявление по российским и международным отправлениям можно заполнить на сайте или подать в любом почтовом отделении. Обращаем внимание, что первоочередное право на выплату возмещения принадлежит отправителю.

Смартфон. СС0

Комментарий юриста

Altapress.ru обратился в компанию «Юрисдело» с просьбой посоветовать, что делать в ситуации, с которыми столкнулись герои публикации.

Полагаем, что в ряде случаев есть признаки хищения со стороны работников почты, поэтому странно, что полиция никак не отреагировала. Надо писать жалобу в прокуратуру на отказ возбудить дело. Кроме того, гражданин вправе обратиться в суд с иском о взыскании убытков с почты, если есть доказательства того, что посылка прибыла в сортировочный центр. Также нужны будут доказательства содержимого посылки и его стоимости.

«Почту России» можно будет игнорировать?

В июне AliExpress заявил, что предоставит покупателям из России услуги получения электроники, одежды и аксессуаров через постаматы и пункты выдачи, в том числе салоны операторов Tele2 и «Ростелеком». Но у жителей края, судя по всему, такой возможности нет: altapress.ru проверил несколько товаров, и ни один из них нельзя было получить таким способом.

Есть также возможность получать товары через курьерские службы, но стоимость такой доставки может быть очень высокой. Поэтому тем, кто опасается пропажи товара, придется либо дожидаться появления постаматов и пунктов выдачи в Барнауле, либо платить.