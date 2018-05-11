Начальник алтайского отделения почты выкрала с работы деньги, марки и журналы

Женщина украла часть денег, которые принадлежали "Почте России", а также различные товары, марки и печатные издания.

Злоумышленницу признали виновной и приговорили к 2 годам лишения свободы условно.

Напомним, недавно начальник алтайского почтамта присвоила себе более полумиллиона рублей.