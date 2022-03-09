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Барнаульцы раскупили колбасы и мясо на первых в 2022 году продуктовых ярмарках

В Барнауле на первых в 2022 году продуктовых ярмарок продали продукцию на сумму более 8,7 млн рублей, сообщает мэрия города.

Колбаса.
Колбаса.
Анна Зайкова

Ярмарки прошли в воскресенье 6 марта. Барнаульцы покупали продукцию на 191 торговой точке, общий товарооборот составил почти 8,7 млн рублей.

«Самыми востребованными для барнаульцев стали колбасы и деликатесы: их приобрели на общую сумму 1,8 млн рублей, почти на такую же сумму горожане закупили мяса и полуфабрикатов. Также в ассортименте ярмарок были представлены рыба, молочная продукция, кондитерские изделия, яйцо и мясо птицы, овощи и фрукты, растительное масло и прочие продукты», — отметили в мэрии.

Также подчеркнули, что цены на продукты на ярмарках — ниже в сравнении с торговыми: «Разница составила от 12 до 43%".

12 марта барнаульцев вновь приглашают на продовольственные ярмарки. Покупателям предложат мясо птицы, говядину и свинину, растительное масло, колбасы и полуфабрикаты, рыбные продукты, кондитерские изделия, овощи и другое.

Время проведения ярмарки — с 10.00 до 14.00. Ярмарочные площадки разместят по адресам:

  • Индустриальный район: микрорайон Новосиликатный, ул. Новосибирская, 16в;
  • Ленинский район: пл. Научный городок;
  • Октябрьский район: пр-кт Ленина, 152;
  • Центральный район: село Лебяжье — ул. Центральная, 65а; микрорайон Затон — ул. Водников, 11.

Напомним, на осенних ярмарках в 2021 году картошка вновь стала самой популярной едой в Барнауле.

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