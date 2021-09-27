27 сентября
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Жизнь

Картошка вновь стала самой популярной едой в Барнауле

На прошедших 25 сентября в Барнауле ярмарках картофель стал самым востребованным товаром, сообщает мэрия города.

Кастрюля. Картофель.
Кастрюля. Картофель.
СС0

Ярмарки прошли на семи площадках. Общий товарооборот составил 11,4 млн рублей, причем 4,4 млн пришлось на плодоовощную продукцию.

«Больше половины этой суммы (2,7 млн) приходится на картофель, его барнаульцы приобрели 106,5 тонн. Мяса и мясных полуфабрикатов продано на 1,5 млн, почти на такую же сумму реализовано колбас и мясных деликатесов», — отчитались власти.

В мэрии подчеркнули, что цены на ярмарках ниже рыночных, а на отдельные позиции разница и вовсе достигает 41%.

Площадки вновь откроются в субботу, 2 октября, с 10 до 14 часов:

  • Железнодорожный район — пр-кт Ленина, 71; пр-кт Красноармейский, 131;
  • Индустриальный район — ул.50 лет СССР, 51а;
  • Ленинский район — п. Научный городок, 31;
  • Октябрьский район — пр-кт Ленина, 152;
  • Центральный район — пр-кт Красноармейский, 36; ул. Чайковского, 21.

Покупателей, пришедших на ярмарки за рыбой, сладостями, булочками, крупами, молочной продукцией и другими товарами, просят соблюдать масочный режим.

Напомним, в 2020 году заключительная ярмарка прошла 31 октября. Тогда картошку по итогам признали самым популярным продуктом.

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