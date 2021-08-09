Барнаульцы смогут купить освященный мед на ярмарке

Ярмарка на площади Сахарова развернулась 5 августа и будет работать до 31 августа. Новый урожай с трех десятков пасек привезли из 25 районов края.
Палаточные ряды работают с 10:00 до 18:00.
«В день Медового Спаса, 14 августа, церемонию освящения медового урожая на ярмарке проведет православный священник», — указал источник.
Традиционных для Дня пчеловода праздничных развлечений не будет из-за противоэпидемических ограничений.
Ранее власти договорились снижать цены на овощи с помощью ярмарок. Президент России Владимир Путин поставил цель — максимально сократить плечо посредников и обеспечить фермерам прямой доступ к реализации своей продукции.