Барнаульцы смогут купить освященный мед на ярмарке

В Барнауле заработала ярмарка меда напротив «Титов Арены». 14 августа там ждут священника, который освятит медовый урожай, сообщил Алтайтурцентр.

Ярмарка на площади Сахарова развернулась 5 августа и будет работать до 31 августа. Новый урожай с трех десятков пасек привезли из 25 районов края.

Палаточные ряды работают с 10:00 до 18:00.

«В день Медового Спаса, 14 августа, церемонию освящения медового урожая на ярмарке проведет православный священник», — указал источник.

Традиционных для Дня пчеловода праздничных развлечений не будет из-за противоэпидемических ограничений.

Ранее власти договорились снижать цены на овощи с помощью ярмарок. Президент России Владимир Путин поставил цель — максимально сократить плечо посредников и обеспечить фермерам прямой доступ к реализации своей продукции.