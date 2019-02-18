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Очевидцы сообщили о новой коммунальной аварии в Барнауле

Вечером 17 февраля в Барнауле произошла коммунальная авария. Как сообщает Инцидент Барнаул, с 19:00 в близлежащих домах нет воды.

Устранение коммунальной аварии в Барнауле.
Устранение коммунальной аварии в Барнауле.
Пресс-служба администрации Барнаула.

По словам очевидцев, порыв произошел по адресу Станционная, 132. «На месте аварии никто не работает. Только перекрыли воду и выкопали яму», — рассказывали барнаульцы. Позже в «Инцидент Барнаул» сообщили, что, по данным мэрии, на улице Станционной произошел порыв трубы, которая не стоит на балансе в Барнаульском водоканале.

«Дальнейшие действия не известны, — пишут подписчики сообщества, — В 8 утра будут решать вопрос о подвозе воды. Даже если это решится положительно, то мало кто сможет этим воспользоваться. Понедельник, люди на работе».

В январе и феврале в Барнауле произошло сразу несколько коммунальных аварий. 15 февраля стало известно, что «Барнаульский водоканал» и мэрия Барнаула намерены заключить концессионное соглашение, согласно которому в течение 10 лет в сети водопровода и водоотведения вложат 2,4−3,4 млрд рублей.

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