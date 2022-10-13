13 октября
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Потребитель

Барнаульцы жалуются на проблемы с покупкой товаров с маркировкой «Честный знак»

Читательница Altapress.ru поделилась, что не смогла купить продукты, которые были маркированы компанией «Честный знак». Altapress.ru решил разобраться в этом вопросе.

Честный знак
Честный знак
Честная маркировка.рф

Читательница Altapress.ru столкнулась с проблемой при покупке в магазине — ей не смогли пробить сигареты Kent iSwitch и йогурт.

Однако другие продукты покупательнице отдали без проблем. Примечательно, что проблемные товары носили маркировку компании «Честный знак».

Читательнице Altapress.ru все-таки удалось купить хотя бы сигареты. Их ей сложили в мешочек, без упаковки.

Проблемные товары
Проблемные товары
Предоставлено Altapress.ru

Сайт «Не работает сегодня» отмечает, что перебои у этой компании сегодня наблюдают в 67 регионах. Также с задержкой работает официальный сайт и не открывается приложение.

Одной из причин проблем компании может оказаться попадание в черный список РосКомНадзора. Однако корреспондент Altapress.ru «Честного знака» там не обнаружил.

Участники оборота маркированных товаров должны получить усиленную квалифицированную электронную подпись и настроить ПО. Если «Честный знак» их не определяет, то выдает ошибку.

По этой причине проблемы могут быть связаны с не установкой необходимых сертификатов, недостаточным описанием товара в системе, внутренней ошибкой сервера или старой версией системы.

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