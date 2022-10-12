12 октября
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Потребитель

Продукты Microsoft снова появились в российских магазинах

Офисный пакет Microsoft 365, которого не было с конца марта, снова появится в ассортименте российских магазинов, пишут «Известия».

Microsoft.
Microsoft.
https://windows10all.ru/

ПО будет представлено в AllSoft и Softline.

До того как корпорация приостановила работу в России, они были ее официальными партнерами.

Сейчас подписка дешевле, чем в начале марта.

Тогда за семейный пакет нужно было отдать 7,4 тыс. рублей, сейчас покупка обойдется в 5951 рублей.

«Мы действуем полностью в соответствии с официальной позицией компании Microsoft. Ситуация на сегодня такая, что приобрести новую лицензию на MS Office 365 нельзя, но в рамках действующих контрактов заказчики могут продлевать существующие лицензии с помесячной оплатой», — сказали в пресс-службе AllSoft.

Как уточняют представители магазина, сейчас бизнес-клиенты продлить подписку не могут.

Лицензии будут продавать, пока не кончатся запасы.

В техподдержке Softline также отметили, что появившиеся лицензии — это официальные поставки компании Microsoft.

Американская корпорация с недавних пор вновь разрешила активировать Microsoft 365 в России.

«Магазины получают ключи от дистрибьюторов американской компании», — подтвердил аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Напомним, полностью уйти из России готова корпорация Microsoft

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