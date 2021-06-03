Бери или плати: появилось уточнение в программе бесплатной газификации россиян

Граждане, дома которых будут бесплатно газифицировать «Газпром», должны будут начать пользоваться газом в течение года, либо им придется оплатить расходы на подключение.

Такое решение было принято на совещании у вице-премьера Александра Новака об исполнении поручений президента, сообщает «Интерфакс».

Компенсация за подводку газа до дома не должна будет превышать сумму, установленную правительством.

Также гражданин, подавший заявку на бесплатное подключение к газу, должен будет предоставить вместе с нею договоры на строительство, реконструкцию газовых сетей и на установку газоиспользующего оборудования внутри своего земельного участка, пишет bfm.ru.

1 июня Госдума во втором и третьем чтениях одобрила поправки о бесплатном подключении россиян к газу.

Инициатива, призванная повысить уровень газификации страны, позволяет доводить газопровод до границ земельных участков без затрат со стороны россиян.

График бесплатного подключения к газу в регионах и единую базу с информацией о доведении газа до домов должны подготовить региональные и местные отделения партии власти.

В Алтайском крае в программу бесплатного подключения к газу попадут почти 11 тыс. домов.