Без очередей и сбоев. Как работают офисы Сбера в Барнауле

В офисе на проспекте Комсомольском, 106а в зоне 24 с банкоматами стоят четыре аппарата. Они практически всегда заняты, однако никаких очередей не создается — люди быстро совершают необходимые операции и уходят. Как отмечают многие клиенты Сбера, так было всегда, в том числе и на протяжении последней недели.
Андрей,
клиент Сбера:
— Я всегда достаточно быстро могу снять деньги с карты, ждать, когда освободится банкомат, не приходится. Операции, кстати, проходят без сбоев, все нормально. Как обычно.
Ту же картину видим, заглянув в клиентские залы этого офиса. Клиентам даже практически и не нужен номер, который им присваивается — они почти сразу направляются для обслуживания к менеджеру. Нет очередей и на втором этаже, где обслуживаются юридические лица.
Похожая ситуация в офисе на улице Шевченко, 52а. Сразу обращаем внимание на пару человек за матовыми стеклами кассы. «Все прошло успешно», — коротко прокомментируют нам клиенты, перед тем как выйти на улицу.
— Вот видите, быстро деньги снял, ничего не «тормозит». И очередь стоять не надо, — говорит клиент Сбера Юрий, показывая рукой на пустой зал с банкоматами.
Следующим мы посетили офис Сбера нового формата на проспекте Ленина, 96е. Из-за большой проходимости в этой локации и компактности помещения складывается впечатление, что здесь больше клиентов. Однако банкоматы все еще свободны и мест для ожидания своей очереди все еще много.
Любовь,
клиент Сбера:
— Я прихожу сюда обычно по утрам — в это время никогда не замечала очередей. Да и сейчас их, как видите, нет. Тут очень удобные банкоматы поставили — шрифт крупный, хорошо читать. Да и если мне что-то непонятно, зову девушек, которые тут работают, они всегда помогают.