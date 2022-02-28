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Без очередей и сбоев. Как работают офисы Сбера в Барнауле

В последние дни появилась масса тревожных новостей, связанных с санкциями в банковской сфере. Мы прошли по нескольким филиалам Сбера в центре Барнаула и проверили, изменилась ли их работа на фоне произошедших событий и есть ли вообще на банковские услуги ажиотаж у клиентов.

Отделение Сбера в Барнауле.
Отделение Сбера в Барнауле.
Дмитрий Лямзин

В офисе на проспекте Комсомольском, 106а в зоне 24 с банкоматами стоят четыре аппарата. Они практически всегда заняты, однако никаких очередей не создается — люди быстро совершают необходимые операции и уходят. Как отмечают многие клиенты Сбера, так было всегда, в том числе и на протяжении последней недели.

Андрей,
клиент Сбера:

— Я всегда достаточно быстро могу снять деньги с карты, ждать, когда освободится банкомат, не приходится. Операции, кстати, проходят без сбоев, все нормально. Как обычно.

Ту же картину видим, заглянув в клиентские залы этого офиса. Клиентам даже практически и не нужен номер, который им присваивается — они почти сразу направляются для обслуживания к менеджеру. Нет очередей и на втором этаже, где обслуживаются юридические лица.

Похожая ситуация в офисе на улице Шевченко, 52а. Сразу обращаем внимание на пару человек за матовыми стеклами кассы. «Все прошло успешно», — коротко прокомментируют нам клиенты, перед тем как выйти на улицу.

— Вот видите, быстро деньги снял, ничего не «тормозит». И очередь стоять не надо, — говорит клиент Сбера Юрий, показывая рукой на пустой зал с банкоматами.

Следующим мы посетили офис Сбера нового формата на проспекте Ленина, 96е. Из-за большой проходимости в этой локации и компактности помещения складывается впечатление, что здесь больше клиентов. Однако банкоматы все еще свободны и мест для ожидания своей очереди все еще много.

Отделение Сбера в Барнауле.
Отделение Сбера в Барнауле.
Дмитрий Лямзин
Отделение Сбера в Барнауле.
Отделение Сбера в Барнауле.
Дмитрий Лямзин
Отделение Сбера в Барнауле.
Отделение Сбера в Барнауле.
Дмитрий Лямзин
Отделение Сбера в Барнауле.
Отделение Сбера в Барнауле.
Дмитрий Лямзин

Любовь,
клиент Сбера:

— Я прихожу сюда обычно по утрам — в это время никогда не замечала очередей. Да и сейчас их, как видите, нет. Тут очень удобные банкоматы поставили — шрифт крупный, хорошо читать. Да и если мне что-то непонятно, зову девушек, которые тут работают, они всегда помогают.

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