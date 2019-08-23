Безотходная ситуация. 5 способов быть экологичным в Барнауле

Раздельный сбор мусора, отказ от одноразовой посуды, переработка одежды — все, что сегодня зовется броским термином eco-friendly, на самом деле нечто большее: это осознанный, ответственный, этичный выбор современного человека. Он точно стоит вашего времени, тем более, что не требует так уж много.

Сдать вторсырье и помочь деньгами

Раз в месяц экологическая организация «Мусора.Больше.Нет» проводит в Барнауле акции по раздельному сбору вторсырья. В переработку принимают макулатуру и маркированный пластик, стекло и металл, старую одежду и постельное белье, сломанную бытовую технику и электронику, диски и рентген-снимки, а также просроченные медикаменты. В июле в сборе участвовали 1045 барнаульцев — они собрали восемь «Газелей» мусора.

Мусора.Больше.Нет vk.com/mbn_barnaul

Ближайшая акция состоится 31 августа. В этот день в Барнауле будут действовать 38 точек раздельного сбора отходов. Во-первых, две стационарных: с 10:00 до 13:00 в Парке спорта, с 12:00 до 15:00 — возле Геомаркета. Во-вторых, пять мобильных маршрутов. «Газели» будут останавливаться в центре и на Потоке, у торговых центров «Россия», «Пионер», «Гуливер» и «Норд-Вест», на Горе и Красноармейском проспекте — в общем, по всему городу, включая поселки Южный, Власиха, Силикатный, Пригородный и Спутник.

Каждый может не только принести вторсырье на переработку, но и поддержать акцию материально: на всех пунктах сбора будут установлены копилки.

Вызвать экотакси на дом

Недавно в Барнауле появилась услуга для тех, кто хочет быть экологичным, но ограничен во времени или передвижении. Это экотакси. Теперь каждый барнаулец может вызвать легковой автомобиль от «Мусора.Больше.Нет» и не выходя из дома передать собранное вторсырье на переработку. В августе экотакси будет выезжать по адресам раз в неделю — каждый понедельник в вечернее время.

Мусора.Больше.Нет vk.com/mbn_barnaul

Подробнее о том, как оставить заявку, сообщается в группе «Мусора.Больше.Нет» в социальной сети «Вконтакте». Услуга платная — от 100 рублей.

Не выбрасывать то , что нельзя выбрасывать

Одна батарейка разлагается более ста лет и загрязняет тяжелыми металлами до двадцати метров земли, а градусники и люминесцентные лампы содержат ртуть. Именно поэтому все это нельзя выбрасывать в контейнеры для мусора.

Батарейка. СС0

В Барнауле батарейки принимают в управлениях Минстройтранса и Минприроды, во всех четырех магазинах аккумуляторов «Макк», в магазине «Радиотехника» на улице Антона Петрова, а также в любом из гипермаркетов «Лента» и «Леруа Мерлен».

Лампочки можно принести также в «Леруа Мерлен», градусники — в региональный институт экологической безопасности, на предприятие по утилизации ртутных отходов «Терик» или в офис компании «Эко-партнер» на улице Крупской.

Подарить свой гардероб

Старую одежду и обувь тоже выбрасывать не стоит. Экоактивисты рекомендуют сначала попробовать ее продать: выставить на сайтах объявлений «Авито» и «Юла» за символическую цену. Если покупатель все же не нашелся, поможет «Дарудар» — сервис, с помощью которого люди безвозмездно отдают вещи друг другу. Кроме того, в Барнауле есть «Фримаркет», где можно обменяться всем чем угодно.

Также одежду принимает сеть магазинов H&M. Там все изделия передают либо в секонд-хенды, либо на производство новых товаров (например, материалов для уборки), либо перерабатывают в текстильное волокно, которое применяют в автомобилестроении.

Старая обувь. unsplash.com

Обувь можно сдать в магазин Rendez-Vous в ТРЦ Galaxy. Ее передадут Дмитровскому заводу РТИ, где отсортируют по материалам и переработают в мелкую крошку. Из этой крошки потом сделают безопасные резиновые покрытия для стадионов, спортивных дорожек, кортов и детских площадок.

Заменить одноразовое на многоразовое

На каждого жителя России в среднем приходится от 400 до 1000 килограммов мусора в год. И огромная часть этого мусора — то, что используется только один раз, а разлагается несколько столетий.

Экология. unsplash.com

Между тем, выбор есть. Один тамблер для кофе вместо сотен одноразовых стаканов сохранит 20 килограммов древесины в год и спасет планету от 2,5 килограммов пластика.

Дальше — экосумка вместо пакетов, фляга вместо бутылок, дезинфицирующее средство вместо влажных салфеток, контейнер вместо пластиковой посуды, бритва вместо станка. Экоактивисты призывают каждого отказаться хотя бы от нескольких одноразовых вещей. Ну или от одной — для старта.