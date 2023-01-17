Быть понятым и принятым. Как семейный психологический центр смог реализовать лучший социальный проект в Алтайском крае

В конце минувшего года в Барнауле подвели итоги регионального этапа конкурса «Лучший социальный проект — 2022» . Лучшим проектом социального предпринимательства в сфере социального обслуживания стал барнаульский центр семейной психологии «Генезис» .

В жизни каждого человека бывают ситуации, когда помощь психолога становится необходима. В такие моменты на помощь спешат специалисты центра. Они помогают налаживать семейные отношения и оказывают психологическую поддержку семьям. Однако, список проблем, с которыми работают здесь, гораздо шире — от тревог, страхов, депрессии, сложных отношений и заканчивая вопросами воспитания детей.

Руководитель центра Надежда Мальцева отметила, что очень много людей нуждаются в психологической помощи.

В уютной атмосфере, внимательные психологи готовы выслушать, помочь разобраться в себе и решить проблемы, с которыми человек не может справиться самостоятельно.

— Наш центр — это поддерживающее пространство, в которое люди могут прийти и получить психологическую поддержку — заявила она. В жизни каждого человека бывает момент, когда необходима помощь психолога и мы готовы быть рядом с Вами. Мы с заботой относимся к каждому клиенту с первой минуты общения и на протяжении многих лет. Cотни благодарных клиентов вдохновляют нас заниматься любимым делом.

Семейный психологический центр «Генезис» помогает барнаульцам уже более трех лет. При этом, за один только последний год здесь провели более 2300 консультаций.

«Генезис» — это команда профессиональных психологов. Среди них — гештальт-практики и консультанты, детский и клинические психологи, которые с первой минуты относятся с заботой к своим клиентам. Специалисты обладают большим опытом работы с различными психологическими проблемами, они помогут Вам взглянуть под другим углом на проблему и изменить жизнь к лучшему.

— Мы приходим и каждый раз отдаем частичку себя. — рассказала Надежда Мальцева.

Специалисты центра уделяют огромное внимание работе с детьми. Так, с детьми в возрасте от двух и до восьми лет прорабатывают детские страхи, работают над повышением уверенности, снижения уровня тревожности. С детьми школьного возраста находят причину снижения уровня мотивации к обучению. Очень важный аспект — это работа с дезадаптацией — например, когда ребенок не может адаптироваться к новому окружению в детском саду или школе.

Значительную часть работы психологов составляет работа с подростками. Примечательно, что из 2300 обращений в 2022 году, 700 — были подростки. И, конечно же, очень много работают с семьями — приходят семейные пары, которым нужна помощь.

— Я думаю, что наша миссия — помогать человеку становиться самим собой, находить самого себя и быть в гармонии с собой — заявила Надежда Мальцева.