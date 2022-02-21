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Потребитель

Бытовую технику и компьютеры запретят выбрасывать россиянам

В России с 1 марта будет запрещено выбрасывать в мусорные контейнеры бытовую технику, системные блоки компьютеров, платы и жесткие диски.

Компьютер.
Компьютер.
СС0

Эти предметы нужно будет сдавать на утилизацию, пишет «Парламентская газета.».

С 2021 года в России запрещено выбрасывать 182 вида товаров, в том числе ртутные лампы, термометры, шины, телефоны и аккумуляторы.

Теперь этот список пополнится шестью новыми группами отходов.

Согласно действующим правилам, уже нельзя выбрасывать в мусорные контейнеры шины, строительные отходы, спилы деревьев и кустов, траву, химические вещества, медицинские отходы и ряд других предметов, напоминает Lenta.ru. Мебель нужно складывать не в обычный бак, а ставить на площадку для крупногабаритных отходов.

С 1 марта сдавать на переработку в пункты сбора, непосредственно мусорным операторам или в магазины, придется бытовую технику и компьютеры.

В ноябре прошлого года сообщалось, что в Бийск привезут 140 тонн высокотоксичного вещества для утилизации.

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