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Экономика

Чтобы полки не опустели. Почему в России хотят отложить реформу по утилизации отходов

Минэкономразвития предложил перенести реформу по утилизации производственных отходов на 2024 год. Так, по мнению экспертов, не произойдет резкого скачка цен на товары.

Экология.
Экология.
unsplash.com
1 В чем суть реформы?

Реформа расширенной ответственности производителя (РОП), которую планировали ввести к началу 2022-го, подразумевает 100-процентную утилизацию упаковки.

Норматив утилизации (или уплата экосбора) будет поэтапно увеличиваться на 10% в год. При этом отмечается, что сейчас он колеблется от 10 до 45% от объема производства.

Деньги. Налоги.
Деньги. Налоги.
Pixabay.com

Кроме того, предусмотрены создание реестра продукции в упаковке, введение запрета на продажу незарегистрированных товаров — чтобы контролировать уплату экосбора и утилизацию отходов.

В 2020-м отчетность предоставили только 20 тыс. организаций из примерно 4 млн, сообщает РБК. За год с бизнеса удалось собрать 4 млрд рублей, а после реформы показатель может вырасти до 136 млрд.

2 Почему реформу могут отложить?
Нефть.
Нефть.
пресс-служба ПАО «Газпром нефть»

Минэк проанализировал замечания нескольких компаний: РСПП, «Опоры России», ЛУКОЙЛа, «Сургутнефтегаза», «Газпром нефти», «Сибура», «Норильского никеля» и PepsiCo.

Представители корпораций видят риски грядущих изменений в:

  • возможной остановке оборота продукции на рынке;
  • подорожании продуктов питания. В частности молока, чья себестоимость может резко подскочить;
Молоко.
Молоко.
Ирина Пергаева
  • отсутствии на производствах полностью утилизируемой упаковки. На данный момент утилизируют только ее 5%. Максимально цифра может возрасти до 53%.

Для переноса реформы есть и юридические основания. Сроки обсуждения поправок в реформу затянулись. Документ должен был вступить в силу 1 января 2022 года — для этого необходимо опубликовать его не позже 30 сентября. Но его еще не согласовали в правительстве.

3 Перенос РОП — это хорошо или плохо?
Пластиковые бутылки.
Пластиковые бутылки.
СС0

«То, что происходит в настоящее время, это яркий пример затягивания ассоциациями процесса принятия нормативных актов, необходимых для того, чтобы Россия продвинулась на пути создания комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами», — цитирует РБК гендиректора «Российского экологического оператора» Дениса Буцаева.

«Представители ассоциаций делают все необходимое для того, чтобы затянуть процесс реализации новой концепции РОП и продлить срок выгодных для себя условий, в которых население продолжает платить за выпущенную бизнесом в оборот упаковку», — считает Буцаев.

Продукты. Цены. Магазин.
Продукты. Цены. Магазин.
unsplash.com

В Минэкономразвития же уверены, что в «запасные» 2 года можно полностью протестировать информационную систему для сведений о продукции. Тогда получится избежать пустых полок и ухода в тень субъектов легальной торговли.

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