Чтобы полки не опустели. Почему в России хотят отложить реформу по утилизации отходов

1 В чем суть реформы?

Реформа расширенной ответственности производителя (РОП), которую планировали ввести к началу 2022-го, подразумевает 100-процентную утилизацию упаковки.

Норматив утилизации (или уплата экосбора) будет поэтапно увеличиваться на 10% в год. При этом отмечается, что сейчас он колеблется от 10 до 45% от объема производства.

Деньги. Налоги. Pixabay.com

Кроме того, предусмотрены создание реестра продукции в упаковке, введение запрета на продажу незарегистрированных товаров — чтобы контролировать уплату экосбора и утилизацию отходов.

В 2020-м отчетность предоставили только 20 тыс. организаций из примерно 4 млн, сообщает РБК. За год с бизнеса удалось собрать 4 млрд рублей, а после реформы показатель может вырасти до 136 млрд.