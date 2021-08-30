Чтобы полки не опустели. Почему в России хотят отложить реформу по утилизации отходов

Реформа расширенной ответственности производителя (РОП), которую планировали ввести к началу 2022-го, подразумевает 100-процентную утилизацию упаковки.
Норматив утилизации (или уплата экосбора) будет поэтапно увеличиваться на 10% в год. При этом отмечается, что сейчас он колеблется от 10 до 45% от объема производства.
Кроме того, предусмотрены создание реестра продукции в упаковке, введение запрета на продажу незарегистрированных товаров — чтобы контролировать уплату экосбора и утилизацию отходов.
В 2020-м отчетность предоставили только 20 тыс. организаций из примерно 4 млн, сообщает РБК. За год с бизнеса удалось собрать 4 млрд рублей, а после реформы показатель может вырасти до 136 млрд.
Минэк проанализировал замечания нескольких компаний: РСПП, «Опоры России», ЛУКОЙЛа, «Сургутнефтегаза», «Газпром нефти», «Сибура», «Норильского никеля» и PepsiCo.
Представители корпораций видят риски грядущих изменений в:
- возможной остановке оборота продукции на рынке;
- подорожании продуктов питания. В частности молока, чья себестоимость может резко подскочить;
- отсутствии на производствах полностью утилизируемой упаковки. На данный момент утилизируют только ее 5%. Максимально цифра может возрасти до 53%.
Для переноса реформы есть и юридические основания. Сроки обсуждения поправок в реформу затянулись. Документ должен был вступить в силу 1 января 2022 года — для этого необходимо опубликовать его не позже 30 сентября. Но его еще не согласовали в правительстве.
«То, что происходит в настоящее время, это яркий пример затягивания ассоциациями процесса принятия нормативных актов, необходимых для того, чтобы Россия продвинулась на пути создания комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами», — цитирует РБК гендиректора «Российского экологического оператора» Дениса Буцаева.
«Представители ассоциаций делают все необходимое для того, чтобы затянуть процесс реализации новой концепции РОП и продлить срок выгодных для себя условий, в которых население продолжает платить за выпущенную бизнесом в оборот упаковку», — считает Буцаев.
В Минэкономразвития же уверены, что в «запасные» 2 года можно полностью протестировать информационную систему для сведений о продукции. Тогда получится избежать пустых полок и ухода в тень субъектов легальной торговли.