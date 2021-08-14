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Жизнь

В Сибири ввели режим ЧС на месте обнаружения полусотни мертвых оленей

В Красноярском крае ввели режим ЧС на берегу реки Хатанга, где обнаружили десятки туш северных оленей, сообщили власти Таймырского района.

Северные олени на Алтае.
Северные олени на Алтае.
А. Пономарев

Ранее сообщали, что неизвестные «из спортивного интереса» расстреляли северных оленей на миграционном пути.

Примечательно, что браконьеры расстреливали животных, когда те выходили из реки.

«Обнаружены тела 56 погибших особей дикого северного оленя. Основную массу составляют телята оленя, которые при переправе через реку ослабли и захлебнулись», — уточнили в региональном МВД.

Ситуацию рассмотрели на комиссии и признали как чрезвычайную муниципального характера — с 14 августа на месте обнаружения животных ввели режим ЧС.

«С целью определения масштабов ЧС в Хатангу прибудет оперативная группа районной комиссии. Будет проведена работа по утилизации под контролем ветеринарного надзора. Ветеринарной лабораторией представлены отрицательные результаты проб на инфекционное заболевание сибирской язвы утопленных особей», — говорится в сообщении.

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