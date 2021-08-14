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Жизнь

В Бийске чиновники поехали на поиски свалки мусора и нашли заросли конопли

В Алтайском крае оперативно устранили одно из двух нарушений, выявленных возле жилого дома, сообщает региональная прокуратура.

Заросли конопли.
Заросли конопли.
пресс-служба управления Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай

В Бийске территорию рядом с домом № 12 по улице Захара Двойных проверила комиссия — сотрудники мэрии, минприроды и прокуратуры.

На месте нашли несанкционированную свалку строительного и бытового мусора, а также кусты конопли.

«При отсутствии информации о лице, являющемся собственником строительного и бытового мусора, администрация города своевременно не приняла мер по ликвидации указанной незаконной свалки, как и действий по уничтожению имевшейся рядом дикорастущей конопли», — рассказали в ведомстве.

Власти оперативно ликвидировали свалку мусора, уничтожение конопли находится на контроле прокуратуры.

Ранее в Барнауле сотрудники Росводоканала сорвали планы «охотников за кайфом».

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