В Бийске чиновники поехали на поиски свалки мусора и нашли заросли конопли

В Бийске территорию рядом с домом № 12 по улице Захара Двойных проверила комиссия — сотрудники мэрии, минприроды и прокуратуры.
На месте нашли несанкционированную свалку строительного и бытового мусора, а также кусты конопли.
«При отсутствии информации о лице, являющемся собственником строительного и бытового мусора, администрация города своевременно не приняла мер по ликвидации указанной незаконной свалки, как и действий по уничтожению имевшейся рядом дикорастущей конопли», — рассказали в ведомстве.
Власти оперативно ликвидировали свалку мусора, уничтожение конопли находится на контроле прокуратуры.
Ранее в Барнауле сотрудники Росводоканала сорвали планы «охотников за кайфом».