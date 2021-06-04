Сотрудники Росводоканала в Барнауле сорвали планы «охотников за кайфом»

«Росводоканал Барнаул» совместно с представителями администрации Октябрьского района Барнаула и полицейскими уничтожили дикорастущую коноплю на территории в 2,2 га.

Избавлялись от кустов «дурман-травы» коммунальщики возле сооружений Барнаульского водоканала.

«С наступлением лета и цветения растений, в том числе и конопли, мы уничтожаем ее кусты. Кроме того, полиция регулярно проводит рейды на территории иловых площадок вблизи очистных сооружений канализации как в летний, так и в зимний период. Поэтому „охотникам за кайфом“ здесь рассчитывать не на что», — цитирует ведущего специалиста ОЭБ «Росводоканал Барнаул» Вячеслава Балашова администрация города.

С помощью тракторов со специальными распылительными установками, ручных опрыскивателей и косилок кусты конопли срезали и полили специальным ядохимикатом.

После этого растения погибают и затем их утилизируют.

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