Бийчанка купила в магазине печень с червями

Бийчанка купила говяжью печень говяжью в магазине на ул. Васильева в отделе мясной и молочной продукции. Он говорит, ей показалось странным, что печень была упакована в большое количество плёнки. Обмывая продукт, женщина и заметила червей.
Она отнесла кусок в магазин. Его разрезали, сказали, что червей не видят и деньги не вернули, поскольку не было чека. Жтиельница Бийска его выбросила, не подумав, что он ей может пригодиться. Но у нее осталась наклейка с указанием цены, времени и других данных.
Печень у нее забрали, якобы чтобы спросить у управляющей магазина, что делать.
Женщина не переживает, что ей не вернули деньги, она опасается, что кто-то может не заметить и приготовить такой продукт.