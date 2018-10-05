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Бийчанка купила в магазине печень с червями

Жительница Бийска Юлия Прокопенко пожаловалась в сообщество «Инцидент Бийск» на покупку сырой печени, в которой оказались черви.

Мясо и нож.
Мясо и нож.
СС0

Бийчанка купила говяжью печень говяжью в магазине на ул. Васильева в отделе мясной и молочной продукции. Он говорит, ей показалось странным, что печень была упакована в большое количество плёнки. Обмывая продукт, женщина и заметила червей.

Мясо, черви
Мясо, черви
Юлия Прокопенко в «Инцидент Бийск»

Она отнесла кусок в магазин. Его разрезали, сказали, что червей не видят и деньги не вернули, поскольку не было чека. Жтиельница Бийска его выбросила, не подумав, что он ей может пригодиться. Но у нее осталась наклейка с указанием цены, времени и других данных.

Печень у нее забрали, якобы чтобы спросить у управляющей магазина, что делать.

Женщина не переживает, что ей не вернули деньги, она опасается, что кто-то может не заметить и приготовить такой продукт.

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