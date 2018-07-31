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«Роскачество» проверило, из чего сделано премиальное сливочное масло с Алтая

«Роскачество» обнародовало итоги исследования сливочного масла жирностью 82,5%. Объединение проверило продукцию 74 торговых марок, среди них оказался и образец с Алтая. Им стало масло от «Киприно».

Масло сливочное.
Масло сливочное.
СС0

Как говорится в сообщении «Роскачества», алтайское масло действительно сделано из сливок, без добавления растительных жиров. Массовая доля жира соответствовала заявленной на этикетке. Внешний вид масла — его цвет, консистенция, а также вкус и запах соответствовали данной товарной категории.

Плесень, патогенные микроорганизмы и дрожжи в этом образце не нашли. Из максимальных пяти баллов по шкале «Роскачества» алтайское масло получило 4,76.

Примечательно, что часть образцов других производителей контролеры сразу забраковали. В 20 из них нашли растительные жиры, кишечную палочку, обсемененность микроорганизмами.

Сливочное масло.
Сливочное масло.
pixabay.com

Из сообщения «Роскачества»:

Признаки микробиологической порчи не всегда явно выражены: зачастую визуально, а также по цвету и запаху такое масло может практически ничем себя не выдавать. Поэтому очень важно обращать внимание на условия реализации продукта и смотреть на срок его годности. Покупайте масло только в тех магазинах, где соблюдается температурный режим. На прилавке магазина, где лежит сливочное масло, должна быть температура от +2 до +6 °C. При любых первых признаках порчи — кисловатом вкусе, неравномерном цвете — смело выбрасывайте масло.

Отметим, что продукцию «Киприно» ранее уже проверяли эксперты «Роскачества». Ранее они проверили сыр «Российский» этого производителя, но тогда сыр не получил таких высоких оценок, как масло. Образец с Алтая эксперты признали невкусным и посчитали не соответствующим ГОСТу.

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