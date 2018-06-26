Низкосортная мука, много сахара: Роскачество нашло нарушения в алтайских нарезных батонах

В батоне "Русский хлеб" эксперты обнаружили повышенную кислотность мякиша и много сахара. Фактическое содержание жира в нем оказалось выше заявленных показателей, а сорт муки, напротив, ниже обозначенных на упаковке параметров. Данной продукции "Роскачество" поставило неуд. Информация о выявленных нарушениях объединение передало в контролирующие органы.

Из сообщения "Роскачества":

— В хлебе не было обнаружено пестицидов, тяжелых металлов, токсичных элементов, патогенных микроорганизмов, а также бактерий группы кишечной палочки и золотистого стафилококка. Кроме того, в нем не зафиксировано наличие плесеней, в частности, у хлеба нет картофельной болезни. В батоне нет консервантов, в числе которых соли бензойной, сорбиновой и пропионовой кислот, а также некоторых улучшителей муки, например, фосфатов, броматов и семикарбазида.

Два других алтайских батона, произведенных на барнаульском "Хлебозаводе №4" и "Новоалтайского хлебокомбината" получили положительные отзывы.

Из сообщения "Роскачества"

— Мякиш хлеба нормальной влажности и кислотности. У него хорошая пористость с точки зрения инструментальной оценки (он не плотный и без пустот) и хорошая пористость с точки зрения органолептики (развитая, без пустот и уплотнений). Также в хлебе оптимальное количество жира.

При этом в обоих образцах есть один и тот же минус — сорт муки, из которой изготавливался батон, ниже заявленной в маркировке.

Масштабное исследование нарезных батонов, организованное Роскачеством, впервые дополнили результатами экспертизы в Сибирском федеральном округе. Всего для исследования отобрали образцы 20 торговых марок, купленных в Забайкалья, Красноярского края, Бурятии, Иркутской, Кемеровской, Новосибирской, Омской и Томской областях и на Алтае.

Ранее "Роскачество" проверяло алтайский мед, сливочное масло, муку и макароны. Серьезных претензий тогда не было. А вот алтайский сыр экспертам пришелся не по вкусу.