Почему из мелких магазинов на Алтае могут исчезнуть молоко, мясо и рыба

Как сообщил 4 июня в ходе-пресс конференции Владимир Видяпин, врио начальника управления ветеринарии Алтайского края, из 7,5 тысячи хозяйствующих субъектов, обязанных получить ключи доступа к "Меркурию", это сделали 6,5 тысяч. Среди тех, кто этого не сделал, как раз в основном представители торговли.

Это направление остается наиболее проблемным в плане внедрения электронного ветеринарного документооборота. По словам краевых властей, к системе уже подключены 100% молочных и мясных предприятий. Также полностью охвачены социальные объекты, закупающие продукцию для собственных нужд.

Владимир Ведяпин,

врио начальник управления ветеринарии Алтайского края:

— Никаких сложностей в регистрации и получении доступа к системе "Меркурий" я не вижу, тем более что это можно сделать бесплатно в течение пять рабочих дней. При условии, что подан полный пакет документов, оформление происходит за сутки. Почему некоторые предприниматели не хотят регистрироваться, это лучше спросить у них. Полагаю, дело в полной прослеживаемости товара, которую предполагает "Меркурий".

Как уже сообщал altapress.ru, часть предприятий освободят от необходимости оформлению ветеринарных документов в электронном виде. Речь идет о предпринимателях, работающих в селах вообще без интернета или с нестабильной скоростью передачи данных. Перечень таких населенных пунктов будет оговариваться отдельным постановление регионального правительства.

Кого коснется "Меркурий"?

На электронные сопроводительные ветдокументы (СВД) обязаны перейти все производители животноводческой продукции — в том числе молочных продуктов, мясных изделий, меда, яиц, кормов для животных. Оформление электронных документов проходит в системе "Меркурий".

Идея в том, чтобы проследить путь продуктов от поля до прилавка и исключить "неучтенку". Это должно сделать работу продовольственного рынка более прозрачной. До последнего момента СВД обязаны были получать только производители сырья: сырого молока, мяса и водных биоресурсов.