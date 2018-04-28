Хозяйство погрязшего в долгах алтайского фермера-коноплевода вновь хотят обанкротить

Сумма задолженности "Чумышского" перед компанией "ВелКен" составляет чуть более 1 млн рублей. Как следует из материалов краевого Арбитражного суда, в марте 2017 года между партнерами был заключен договор поставки кормового ячменя в размере 200 тонн.

"ВелКен" свои обязательства выполнил: перевел сельхозпредприятию оговоренную в контракте сумму. А вот товар в нужный срок так и не получил. Руководство "Чумышского" просьбу вернуть перечисленные деньги во внимание не приняло.

Алтайский арбитраж, рассматривавший это дело в феврале 2018 года, встал на сторону истца и полностью удовлетворил иск о взыскании 1 млн рублей.

Видимо так и не найдя понимания со стороны "Чумышского", "ВелКен" начал решать дела через процедуру банкротства.

На чем "погорел" Капелькин?

Сам Александр Капелькин и его крестьянско-фермерское хозяйство в 2017 году уже были признаны несостоятельными.

Финансовые проблемы у фермера начались в 2014 году, когда его предприятие сильно пострадало от засухи. Вскоре он сам подал заявление о признании КХ "Чумышское" банкротом. Суд признал его несостоятельным и ввел конкурсное производство.

В июне 2017 года уже Сбербанк обратился в суд и потребовал признать личным банкротом самого Капелькина. Кредиторам он должен 34,7 млн рублей как поручитель по долгам КХ "Чумышское". Сам фермер заявил на суде, что является неплатежеспособным и попросил ввести процедуру реализации его долгов. 20 сентября суд признал его банкротом и ввел реализацию.

У Капелькина в собственности есть дом и участок в селе Старая Тараба Кытмановского района и земельные доли в Михайловском районе. Все это имущество арестовано.

Чем прославился фермер

Александр Капелькин был единственным на Алтае производителем сельскохозяйственой конопли. Кроме того в 2014 году он построил на окраине Барнаула завод для производства конопляного масла холодного отжима.

Газета "Алтайская Нива"тогда писала про фермера: "Капелькин только и делает, что придумывает что-то новое, ищет нетривиальные пути решения стоящих перед ним задач".

Позже Капелькин рассказал, что из-за невысокого спроса на масло объемы производства в цехе пришлось снизить. К слову, производство конопляного масла фермера располагалось на территории компании "ВелКен".