Хозяйство погрязшего в долгах алтайского фермера-коноплевода вновь хотят обанкротить

Сельхозпредприятие "Чумышское", принадлежащее известному на Алтае фермеру Александру Капелькину, вновь оказалось предметом судебных разбирательств. На этот раз истцом выступила компания "ВелКен", занимающаяся переработкой сельхозкультур. Ранее сам собственник и еще одно его крестьянское хозяйство были признаны финансово несостоятельными.
Сумма задолженности "Чумышского" перед компанией "ВелКен" составляет чуть более 1 млн рублей. Как следует из материалов краевого Арбитражного суда, в марте 2017 года между партнерами был заключен договор поставки кормового ячменя в размере 200 тонн.
"ВелКен" свои обязательства выполнил: перевел сельхозпредприятию оговоренную в контракте сумму. А вот товар в нужный срок так и не получил. Руководство "Чумышского" просьбу вернуть перечисленные деньги во внимание не приняло.
Алтайский арбитраж, рассматривавший это дело в феврале 2018 года, встал на сторону истца и полностью удовлетворил иск о взыскании 1 млн рублей.
Видимо так и не найдя понимания со стороны "Чумышского", "ВелКен" начал решать дела через процедуру банкротства.
На чем "погорел" Капелькин?
Сам Александр Капелькин и его крестьянско-фермерское хозяйство в 2017 году уже были признаны несостоятельными.
Финансовые проблемы у фермера начались в 2014 году, когда его предприятие сильно пострадало от засухи. Вскоре он сам подал заявление о признании КХ "Чумышское" банкротом. Суд признал его несостоятельным и ввел конкурсное производство.
В июне 2017 года уже Сбербанк обратился в суд и потребовал признать личным банкротом самого Капелькина. Кредиторам он должен 34,7 млн рублей как поручитель по долгам КХ "Чумышское". Сам фермер заявил на суде, что является неплатежеспособным и попросил ввести процедуру реализации его долгов. 20 сентября суд признал его банкротом и ввел реализацию.
У Капелькина в собственности есть дом и участок в селе Старая Тараба Кытмановского района и земельные доли в Михайловском районе. Все это имущество арестовано.
Чем прославился фермер
Александр Капелькин был единственным на Алтае производителем сельскохозяйственой конопли. Кроме того в 2014 году он построил на окраине Барнаула завод для производства конопляного масла холодного отжима.
Газета "Алтайская Нива"тогда писала про фермера: "Капелькин только и делает, что придумывает что-то новое, ищет нетривиальные пути решения стоящих перед ним задач".
Позже Капелькин рассказал, что из-за невысокого спроса на масло объемы производства в цехе пришлось снизить. К слову, производство конопляного масла фермера располагалось на территории компании "ВелКен".
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