Врачи рассказали, что на продуктовых тележках супермаркетов бактерий больше, чем на унитазах

Более половины корзинок в магазинах опасны для здоровья покупателей.

По словам эксперта по бактериям Чака Гарба, на ручке продуктовой тележки содержится больше экскрементов, чем в общественном туалете. Ученые уверены, что вина за это лежит на сотрудниках магазинов, которые много внимания уделяют полкам и холодильника, протирая их, но тележки они обходят стороной, передает РЕН ТВ.

Специалист департамента экологической природы и мониторинга Ольга Юрченко пояснила, что в супермаркетах большой поток посетителей, некоторые из них могут быть носителями гнойных воспалительных заболеваний.

"На ручках тележек можно встретить споры плесневых грибов, а также золотистый стафилококк и большое количество бактерий", — пояснила Юрченко.

Российское исследование различных поверхностей в общественных местах показало, что тележки в супермаркетах являются самыми густонаселенными местами бактерий, пишет ura.ru. Исследователи сравнивали мазки с дверных ручек метро, поручней автобусов, сидений унитазов в общественных туалетах. По данным ученых, прямое соприкосновение с такими опасными местами грозит серьезными заболеваниями.

"Это может быть и вирусная инфекция, и кишечная палочка, обыкновенная", — пояснил микробиолог Светлана Чубатова, отметив что, бактерии кишечной палочки самые опасные из-за высокой скорости размножения.