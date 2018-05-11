Врачи рассказали, что на продуктовых тележках супермаркетов бактерий больше, чем на унитазах

Российские и американские санитарные врачи доказали, что на ручках продуктовых тележек в супермаркетах содержится больше бактерий и инфекций, чем на сидениях унитазов в общественных местах.
Более половины корзинок в магазинах опасны для здоровья покупателей.
По словам эксперта по бактериям Чака Гарба, на ручке продуктовой тележки содержится больше экскрементов, чем в общественном туалете. Ученые уверены, что вина за это лежит на сотрудниках магазинов, которые много внимания уделяют полкам и холодильника, протирая их, но тележки они обходят стороной, передает РЕН ТВ.
Специалист департамента экологической природы и мониторинга Ольга Юрченко пояснила, что в супермаркетах большой поток посетителей, некоторые из них могут быть носителями гнойных воспалительных заболеваний.
"На ручках тележек можно встретить споры плесневых грибов, а также золотистый стафилококк и большое количество бактерий", — пояснила Юрченко.
Российское исследование различных поверхностей в общественных местах показало, что тележки в супермаркетах являются самыми густонаселенными местами бактерий, пишет ura.ru. Исследователи сравнивали мазки с дверных ручек метро, поручней автобусов, сидений унитазов в общественных туалетах. По данным ученых, прямое соприкосновение с такими опасными местами грозит серьезными заболеваниями.
"Это может быть и вирусная инфекция, и кишечная палочка, обыкновенная", — пояснил микробиолог Светлана Чубатова, отметив что, бактерии кишечной палочки самые опасные из-за высокой скорости размножения.
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