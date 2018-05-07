Челябинцы отравились "селедкой под шубой" из супермаркета "Лента"

Специалисты обнаружили многочисленные нарушения, из-за чего с реализации сняли более 141 кг салатной продукции и отправили на внеплановый медосмотр 78 сотрудников.

В сообщении ведомства отмечается, что в салатах были вареное яйцо и майонез.

"У семи заболевших и пяти сотрудников цеха салатной продукции выделена ДНК бактерий рода сальмонеллы. В пробе готовой продукции также обнаружены ДНК бактерий рода сальмонелл", — следует из сообщения.

Заболевшим оказана необходимая медицинская помощь. Состояние пострадавших легкой и средней степени тяжести.

По результатам проверки возбуждены дела об административных правонарушениях в отношении юридического лица ООО "Лента", должностных лиц и сотрудников производственного цеха. Проверка ждет также птицефабрику "Чебаркульская птица", которая поставляла в магазины яйца для приготовления салатов, пишет ura.ru. В цехах и местах общего пользования магазина провели дезинфекцию.