Челябинцы отравились "селедкой под шубой" из супермаркета "Лента"

Жители Челябинска массово отравились салатом "Селедка под шубой", который приобрели в супермаркете "Лента". В блюде нашли ДНК бактерий рода сальмонелл. Это стало известно по результатам внеплановой проверки регионального управления Роспотребнадзора.
Специалисты обнаружили многочисленные нарушения, из-за чего с реализации сняли более 141 кг салатной продукции и отправили на внеплановый медосмотр 78 сотрудников.
В сообщении ведомства отмечается, что в салатах были вареное яйцо и майонез.
"У семи заболевших и пяти сотрудников цеха салатной продукции выделена ДНК бактерий рода сальмонеллы. В пробе готовой продукции также обнаружены ДНК бактерий рода сальмонелл", — следует из сообщения.
Заболевшим оказана необходимая медицинская помощь. Состояние пострадавших легкой и средней степени тяжести.
По результатам проверки возбуждены дела об административных правонарушениях в отношении юридического лица ООО "Лента", должностных лиц и сотрудников производственного цеха. Проверка ждет также птицефабрику "Чебаркульская птица", которая поставляла в магазины яйца для приготовления салатов, пишет ura.ru. В цехах и местах общего пользования магазина провели дезинфекцию.
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