Владелица "Бахетле" назвала домохозяек-кулинаров угрозой бизнесу

Она обвинила предпринимателей из соцсетей в несоблюдении санитарных норм и возмутилась, что их нелегальный бизнес "забирает объемы" у ее супермаркетов.

Латыпова рассказала, как однажды заказывала торт через соцсеть, который отправила на экспертизу. Исследование выявило, что некоторые показатели были выше нормы, что, по мнению владелицы торговой сети, означает нарушение изготовителем технологии.

"Если она (предприниматель из соцсетей) готова выйти на рынок и продавать свои поделки, то пусть приходит в "Бахетле" поработает. Зарплату хорошую получит", — предложила Латыпова.

В 2017 году создательница "Бахетле" Муслима Латыпова заявила СМИ, что намерена продать часть сети, чтобы больше времени уделять себе и семье и пояснила, что ищет покупателя для московских магазинов. На работу магазинов "Бахетле" в других регионов планы Латыповой никак не повлияют.