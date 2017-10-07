Сеть магазинов "Бахетле" могут продать за 10 млрд рублей

Сеть супермаркетов домашней еды "Бахетле" выставили на продажу. Об этом "Ведомостям" сообщили сотрудник компании, получившей предложения о покупке, и два менеджера компаний–контрагентов сети. Вся сеть в предложении оценена в 10 млрд рублей.
Большая часть суммы — 9,35 млрд руб. — приходится на магазины в Татарстане, где основная часть помещений точек находится в собственности у сети. Стоимость московских магазинов на арендованных площадях оценили в 650 млн рублей, сообщает издание.
Однако РИА Новости основатель и гендиректор "Бахетле" Муслима Латыпова сообщила, что рассматривает вопрос продажи "Бахетле" только в Москве. Объектами могут заинтересоваться крупные ритейлеры.
Сейчас в Татарстане открыт 21 супермаркет "Бахетле", в Москве и Подмосковье — еще восемь магазинов. Барнаульский магазин открыт по франшизе, поэтому продажа, несмотря на различные слухи, ему в этой ситуации не грозит.
Особенность формата "Бахетле" в том, что около 40% ассортимента сети составляют блюда собственного производства – салаты, горячие блюда, выпечка, кондитерские изделия с акцентом на татарскую кухню.
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