В барнаульском супермаркете заработала первая в городе касса самообслуживания

Касса, созданная в "Ритейл Сервисе", отличается от терминалов для самостоятельной оплаты чека, которые используются в барнаульском "Ашане". Там товар все же пробивает продавец.

В "Хорошем настроении" это делает сам покупатель, то есть кассира нет совсем. Такой аппарат с функцией приема наличных установили в магазине около месяца назад.

Геннадий Мясников,

соучредитель сети магазинов "Хорошее настроение":

— Магазин имеет высокую проходимость за счет своего расположения — центральная часть города, рядом несколько учебных заведений и офисных зданий. Для этой торговой точки характерны покупки с небольшим количеством товара в чеке.

По словам гендиректора московской компании Self-Service Technology (ей принадлежат права на технологию, ее партнером в Барнауле является ГК "Ритейл Сервис") Дмитрия Никитина, именно в таких магазинах эффективно использовать кассу самообслуживания.

Торговая точка работает круглосуточно. Утром и днем используются две кассы, а после восьми вечера одна — с самообслуживанием. В это время сотрудник магазина может проводить инвентаризацию и принимать товар.

Другие преимущества от использования аппарата: уменьшение очередей в часы пик, освобождение площади в магазине, которую можно использовать под товары.

Наибольший интерес к кассе проявили пенсионеры и студенты. Им нравится чувствовать себя современными и не контактировать с продавцами.

Как работает касса самообслуживания

1. Покупатель ставит корзину с продуктами на специальную полку. Нажимает кнопку "Пуск" на сенсорном экране.

2. Каждый товар "пробивают" с помощью сканера (покупку нужно поднести к нему стороной со штрихкодом). Если в одной связке больше чем одна единица товара, дополнительно вводится количество.

3. После "пробивки" товар ставят в зону упаковки — на полку с функцией взвешивания. Так проверяется соответствие того, что "отбили", и того, что поставили. Поэтому нельзя сначала отсканировать йогурт, затем газировку, а на полку поставить их в обратном порядке.

4. Выбирается способ оплаты (наличные, карта). Мелочь кидается в специальную емкость, бумажные деньги отправляются в щель.

5. Касса выдает чек.

6. Продавец-консультант вызывается при помощи красного сигнального фонаря, если: