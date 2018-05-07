В барнаульском супермаркете заработала первая в городе касса самообслуживания

Сеть магазинов "Хорошее настроение" тестирует кассу самообслуживания в магазине на пересечении пр. Ленина и ул. Чкалова в Барнауле.
Касса, созданная в "Ритейл Сервисе", отличается от терминалов для самостоятельной оплаты чека, которые используются в барнаульском "Ашане". Там товар все же пробивает продавец.
В "Хорошем настроении" это делает сам покупатель, то есть кассира нет совсем. Такой аппарат с функцией приема наличных установили в магазине около месяца назад.
Геннадий Мясников,
соучредитель сети магазинов "Хорошее настроение":
— Магазин имеет высокую проходимость за счет своего расположения — центральная часть города, рядом несколько учебных заведений и офисных зданий. Для этой торговой точки характерны покупки с небольшим количеством товара в чеке.
По словам гендиректора московской компании Self-Service Technology (ей принадлежат права на технологию, ее партнером в Барнауле является ГК "Ритейл Сервис") Дмитрия Никитина, именно в таких магазинах эффективно использовать кассу самообслуживания.
Торговая точка работает круглосуточно. Утром и днем используются две кассы, а после восьми вечера одна — с самообслуживанием. В это время сотрудник магазина может проводить инвентаризацию и принимать товар.
Другие преимущества от использования аппарата: уменьшение очередей в часы пик, освобождение площади в магазине, которую можно использовать под товары.
Наибольший интерес к кассе проявили пенсионеры и студенты. Им нравится чувствовать себя современными и не контактировать с продавцами.
Как работает касса самообслуживания
1. Покупатель ставит корзину с продуктами на специальную полку. Нажимает кнопку "Пуск" на сенсорном экране.
2. Каждый товар "пробивают" с помощью сканера (покупку нужно поднести к нему стороной со штрихкодом). Если в одной связке больше чем одна единица товара, дополнительно вводится количество.
3. После "пробивки" товар ставят в зону упаковки — на полку с функцией взвешивания. Так проверяется соответствие того, что "отбили", и того, что поставили. Поэтому нельзя сначала отсканировать йогурт, затем газировку, а на полку поставить их в обратном порядке.
4. Выбирается способ оплаты (наличные, карта). Мелочь кидается в специальную емкость, бумажные деньги отправляются в щель.
5. Касса выдает чек.
6. Продавец-консультант вызывается при помощи красного сигнального фонаря, если:
- автомат определил несоответствие того, что "отбили", и того, что поставили в зону упаковки;
- клиент сканирует продукт с возрастными ограничениями (сигареты или алкоголь);
- покупатель берет товар с биркой, которую надо деактивировать.
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