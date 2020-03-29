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Бийские кафе и бары игнорируют карантин

За одни сутки администрация Бийска выявила более 50 заведений, которые игнорируют меры по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, сообщает Управление стратегического развития и экономики. Речь идет о барах и общепите.

Бар. Пиво.
Бар. Пиво.
СС0

На наш взгляд, это не только игнорирование указа президента Российской Федерации и указа губернатора Алтайского края, а, в первую очередь, пренебрежение безопасностью жизни и здоровья наших горожан, наших родных и близких, — говорят в управлении.

Бийчане в соцсетях подтверждают этот факт, возмущаясь, что «пивнушки» и не собираются закрываться. В тоже время некоторые считают, что иначе малому бизнесу не выжить, а людям «нужна зарплата».

Ранее в Бийске, несмотря на указ губернатора о мерах профилактики коронавируса, толпы горожан пришли на открытие нового магазина в местном ТРЦ.

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