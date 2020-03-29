Бийские кафе и бары игнорируют карантин

На наш взгляд, это не только игнорирование указа президента Российской Федерации и указа губернатора Алтайского края, а, в первую очередь, пренебрежение безопасностью жизни и здоровья наших горожан, наших родных и близких, — говорят в управлении.
Бийчане в соцсетях подтверждают этот факт, возмущаясь, что «пивнушки» и не собираются закрываться. В тоже время некоторые считают, что иначе малому бизнесу не выжить, а людям «нужна зарплата».
Ранее в Бийске, несмотря на указ губернатора о мерах профилактики коронавируса, толпы горожан пришли на открытие нового магазина в местном ТРЦ.