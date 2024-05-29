Благотворительную распродажу ради обновления больничного отделения устроят в Барнауле

Перемены в отделении начались еще летом 2023 года. Сейчас готовы восемь палат, но в обновлении нуждаются туалеты, мебель, а также блок питания.
Бренды Алтайского края и барнаульские магазины одежды могут отдать любое количество вещей на благотворительную распродажу, чтобы ускорить ремонт.
Это могут быть вещи любых сезонов и лет, от нескольких штук до коробок – кто сколько может и хочет, - отметили организаторы проекта. – Все вещи на распродаже должны иметь цену минимум вдвое меньше рыночной. Ее может оценить, как сам бренд, так и мы.
Подчеркнем, что для проекта принимают только новые вещи с этикетками.
Каждый участник благотворительного проекта может получить отчет о проделанной работе и финансовых расходах.
Благотворительная распродажа Fashion Market* пройдет 1 и 2 июня с 12:00 до 18:00 на ул. Пушкина, 48Б, 2 этаж.
*Фэшн Маркет, 12+
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