Блокировать спам-звонки хотят обязать сотовых операторов

Операторы связи поддерживают идею. Но эксперты опасаются, что рекламные агентства и разработчики приложений для блокировки спам-звонков, а также сами операторы понесут большие убытки, указывает bfm.ru.
Эта услуга должна быть бесплатной для абонентов. Между тем мошеннические «кол-центры» запросто работают в российских тюрьмах.
«Один кол-центр из 50 „сотрудников“ совершает около 20 тысяч звонков в неделю, в половине случаев абонент снимает трубку», — рассказал в зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
Доход злоумышленников составляет более 75 млн рублей в месяц.
Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь!