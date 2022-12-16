16 декабря
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Потребитель

Блокировать спам-звонки хотят обязать сотовых операторов

Правительство хочет обязать операторов блокировать спам-звонки. В Минцифры надеются, что подобная блокировка создаст дополнительные препятствия мошенникам, пишет «Коммерсантъ».

Мобильный телефон.
Мобильный телефон.
CC0

Операторы связи поддерживают идею. Но эксперты опасаются, что рекламные агентства и разработчики приложений для блокировки спам-звонков, а также сами операторы понесут большие убытки, указывает bfm.ru.

Эта услуга должна быть бесплатной для абонентов. Между тем мошеннические «кол-центры» запросто работают в российских тюрьмах.

«Один кол-центр из 50 „сотрудников“ совершает около 20 тысяч звонков в неделю, в половине случаев абонент снимает трубку», — рассказал в зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Доход злоумышленников составляет более 75 млн рублей в месяц.

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