Мошеннические «кол-центры» запросто работают в российских тюрьмах

«Мошенники есть почти в каждом третьем учреждении службы исполнения наказаний в России. Один кол-центр из 50 „сотрудников“ совершает около 20 тысяч звонков в неделю, в половине случаев абонент снимает трубку», — рассказал в зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
Доход злоумышленников составляет более 75 млн рублей в месяц.
В этом году ликвидировали несколько подобных «офисов» мошенников, в том числе в СИЗО, отметил представитель Сбербанка. Но часть из них находится на территории соседних государств, вне российской юрисдикции.
По словам Кузнецова, проблема, к сожалению, пока так и не решена.
Так, депутаты обсуждают процедуру блокировки сотовой связи в тюрьмах. Соответствующий законопроект уже прошел первое чтение, пишет bfm.ru. Предполагается, что отключать связь будет сотовый оператор по запросу начальника территориального органа ФСИН.
Банкет
Ранее сообщалось, что семеро осужденных устроили банкет в скандально известной кузбасской ИК-№ 37. Так они отметили скоро освобождение одного из участников застолья и день рождения «Кота»,
На столе были овощи, хлеб, тарелки с колбасой, несколько бутылок лимонада и минеральной воды, а также запеченный поросенок.
В 2018 году член банды Цапков Вячеслав Цеповяз жарил шашлык, ел икру и крабов в колонии.