Мошеннические «кол-центры» запросто работают в российских тюрьмах

Около половины всех мошеннических кол-центров в России находятся в тюрьмах, пишут « Известия ».

«Мошенники есть почти в каждом третьем учреждении службы исполнения наказаний в России. Один кол-центр из 50 „сотрудников“ совершает около 20 тысяч звонков в неделю, в половине случаев абонент снимает трубку», — рассказал в зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Доход злоумышленников составляет более 75 млн рублей в месяц.

В этом году ликвидировали несколько подобных «офисов» мошенников, в том числе в СИЗО, отметил представитель Сбербанка. Но часть из них находится на территории соседних государств, вне российской юрисдикции.

По словам Кузнецова, проблема, к сожалению, пока так и не решена.

Так, депутаты обсуждают процедуру блокировки сотовой связи в тюрьмах. Соответствующий законопроект уже прошел первое чтение, пишет bfm.ru. Предполагается, что отключать связь будет сотовый оператор по запросу начальника территориального органа ФСИН.

Банкет

Ранее сообщалось, что семеро осужденных устроили банкет в скандально известной кузбасской ИК-№ 37. Так они отметили скоро освобождение одного из участников застолья и день рождения «Кота»,

На столе были овощи, хлеб, тарелки с колбасой, несколько бутылок лимонада и минеральной воды, а также запеченный поросенок.

В 2018 году член банды Цапков Вячеслав Цеповяз жарил шашлык, ел икру и крабов в колонии.