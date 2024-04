Блюзмен из Австралии выступает в Барнауле

Гастрольную деятельность музыкант начал с 17 лет. И в юности сразу попал в руки известных музыкантов. Сначала его взял в свою группу известный рок музыкант Ted Nudgent (Тед Ньюджент), затем Randy Castello (Рэнди Кастилло) (O. Osborne (О. Осборн), Mötley crew (Мотли Крю)), и следом за ним Billy Idol (Билли Идол).

Австралийский исполнитель Вулф Майл (Wolf Mail). Фото предоставлено Е. Кобашевым.

Дает более 100 концертов в год. Музыкальная программа практически полностью состоит из авторских композиций.

Его стиль можно определить как смесь традиционного блюза и классического соула. В манере игры чувствуется влияние как блюзовых гитаристов Альберта Коллинза и Роя Бьюкенена, так и соул музыкантов Кертиса Мэйлфилд и Отис Реддинг.

Японский журнал Player magazine назвал Вулфа одним из трех артистов месяца. Двумя другими были Robert Cray и Brian Setzer.

Записал 8 альбомов. Последний, The Wolf is at our Door, вышел в 2023.

За последние 20 лет объездил весь мир, провел много туров в US, Канаде, Японии, России и Европе.

